Zara mette in vendita il suo abito camicia bohémien in colori autunnali!

L’autunno sta arrivando e con esso i suoi bei colori! Zara svela un bellissimo abito camicia bohémien che vi farà amare la stagioneAutunno, il cambio dell’ora, il freddo, le foglie che cadono… ma anche i bei vestiti! Perché, nonostante le temperature in calo, Zara offre una gamma di prodotti di Mantenete lo stile con un bel vestito a camicia. MCETV vi presenta il prossimo pezzo del vostro guardaroba!

Dopo il caldo, il freddo

Per la Francia registrato l’ottobre più caldo mai registrato. Quindi abbiamo abbandonato le scarpe aperte e i sandali per dei bei stivali chiusi… Ma non rinunciamo ancora allo stile.

Zara ha presentato la sua bella collezione autunnale alcune settimane fa. Ma ora che il freddo sta arrivando in Francia, è il momento di dare un’occhiata. Tra i pezzi più belli, troviamo un vestitino a camicia dai colori autunnali.

Mentre lo stile bohémien resisterà anche in autunno e in inverno, questo abito a camicia potrebbe piacere a molte ragazze. Perché tra i suoi colori che possono andare dal giallo al verde e i motivi molto autunnali, si ottiene un bel pezzo da indossare.

Certo che lo è, una tale scelta di colore potrebbe non essere adatta a tutti. ragazze. Ma Zara ha puntato molto sul taglio dell’abito per convincere il maggior numero di persone con stile. Le ragazze si troveranno infatti raffinate grazie alle scelte degli stilisti.

Tra le maniche leggermente a sbuffo che alleggeriscono la scollatura, il punto vita stretto e la lunghezza dell’abito che allunga le gambe, troviamo un abito a camicia che dovrebbe interessare il maggior numero di persone. E per di più a un prezzo molto basso!

Zara vende il suo abito camicia bohémien in colori autunnali!

Zara: i must have dell’autunno

Disponibile dalla XS alla XL sul sito del marchio, il vestito costa meno di 70 euro. Un pezzo forse un po’ costoso, ma che vi terrà al caldo per tutto l’inverno. E con uno stile autunnale e bohémien. Se questo è il vostro stile, fatelo!

Dettagli Zara questo “Abito lungo con collo a revers, maniche e polsini lunghi. Applicazione di fili metallici. Chiusura con bottoni sul davanti. Semplice, efficace e molto belloPermette di affinare la silhouette grazie ai dettagli.

Linee che affinano la vita, le gambe e il busto: gli stilisti del marchio hanno pensato a tutto per catturare l’attenzione. Per la sua promozione, il marchio ha fatto indossare questo grazioso abito a una modella dal taglio squadrato. Ai piedi indossa stivali piuttosto alti.

Per completare l’outfit e renderlo più autunnale che mai, Zara ha optato per gli stivali che vanno di moda nelle ultime settimane. Che modo di alleggerire la silhouette, e per rendere le donne ancora più belle. Un piacere!

Se vi piacciono gli abiti bohémien, questo è il momento giusto. L’abito evidenziato dal marchio è ancora disponibile in tutte le taglie. Si tratta di uno degli unici pezzi di questo tipo venduti dal marchio… Quindi non esitate e fatevi un regalo!