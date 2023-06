Zara mette a prezzi speciali questi prodotti… È una pazzia!

Todavía no sono arrivati i famosi saldi estivi, ma i negozi stanno già preparando le loro offerte in anticipo. In questo caso, Zara mette a prezzi speciali questi prodotti e a prezzi ancora più bassi a partire dal 21 giugno alle 21:00. C’è di tutto, dai jeans alle borse, dagli abiti alle fragranze e altri accessori.

I saldi 2023 arrivano da Zara

Ti presentiamo alcuni di essi in modo che tu possa avere già tutto l’abbigliamento per questa estate. Tuttavia, se ne vuoi di più, sappi che puoi anche aspettare i saldi e altre edizioni di prezzi speciali che vengono realizzati sia sul sito web che sull’app.

Se vuoi un costume da bagno, ti consigliamo l’asimmetrico, con il quale apparirai in forma in questa stagione estiva. Il suo prezzo era di 27,95 euro, ma oggi lo puoi ottenere per soli 9,99 euro. Non perderti l’occasione, puoi già accedere al sito web a partire dalle 21:00.

Per quanto riguarda i sandali, niente di meglio che optare per quelli con le strisce dorate che sono completamente piatti. Li vedrai sofisticati e per questo saranno quelli che meglio ti si addicono per andare comoda. Il loro prezzo era di 25,95 euro e li avrai disponibili mercoledì a soli 12,99 euro.

Da Zara ci sono molti jeans tra cui scegliere, quindi non puoi lamentarti. Scegliamo quindi il jean ZW bootcut a vita bassa, che va bene con tutto e ha un colore blu medio. Il suo prezzo è di 29,95 euro e non ci crederai, ma oggi lo trovi anche a soli 12,99 euro.

Per l’estate ci sono molti top. In questo caso, in offerta c’è uno di colore arancione a coste e punto a coste, che ha un prezzo di 15,95 euro e stasera paghi solo 5,99 euro. Un’offerta che non puoi perdere grazie a questi prezzi.

Ci sono abiti, gonne, shorts e di tutto, perché possiamo anche comprare borse. In questo caso, questa borsa si ferma a 9,99 euro. È di colore rosa caramella e ti piacerà.

Prenditi le sandali con plateau con cui guadagnerai qualche centimetro. Il loro prezzo è di 35,95 euro e sono in offerta a 15,99 euro. Controlla se c’è la tua taglia e sbrigati perché potrebbe finire prima del tempo.

