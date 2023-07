Zara lancia il suo capo 2×1 di maggior successo: questo top e culotte stile greco sono i più venduti dei saldi.

Anche se sono stati dimenticati negli ultimi anni, i set sono tornati ad essere una delle principali scelte delle celebrità quest’estate. Naturalmente, sempre più donne sono disposte a sceglierli anche per i loro look da uscita o formali. È il caso del top e culotte ellenica di Zara.

Si tratta di un’alternativa molto interessante se vuoi uscire dai classici set che possono risultare noiosi a volte. Sono composti da un top asimmetrico con laccetti e un pantalone cropped fluido, ideale per attirare l’attenzione in una festa o evento.

Top e culotte ellenica di Zara

Top asimmetrico con laccetti

La parte superiore corrisponde a un top con scollo asimmetrico e senza maniche. Incorpora dettagli come le pieghe laterali, accompagnate da una cintura con laccetto dello stesso tessuto. Essendo lasciato libero, è perfetto per le giornate calde.

Pantaloni cropped fluidi

La parte inferiore corrisponde, invece, a un pantalone a vita media e con elastico in vita con gamba ampia come caratteristica. Largo e comodo, è un capo che puoi abbinare ad altri se vuoi avere un aspetto moderno in quelle riunioni in spiaggia o in piscina.

Tre colori tra cui scegliere

Al momento dell’acquisto, questo set è disponibile in tre colori: arancione con verde, nero e rosso. I due ultimi sono più sobri, mentre il primo è una delle stelle della collezione 2023 di Zara perché esce dai tradizionali set lisci.

Per quanto riguarda le taglie, ci sono tre e ovviamente vanno dalla S alla L. Assicurati di scegliere bene la tua grazie alla loro guida alle taglie.

Composizione e cura

Per entrambe le parti del set, sia il top che il pantalone, il marchio Inditex lavora con programmi di tracciabilità per garantire il rispetto dei suoi standard sociali, ambientali, di sicurezza e salute. Questo si riflette in articoli realizzati con le migliori materie prime sul mercato; prodotti realizzati con tessuti come elastan e poliestere riciclato.

Quanto costano?

Il prezzo del set è di 15,95 euro per il top asimmetrico con laccetti e 17,95 euro per il pantalone cropped fluido. Sommandoli, dovresti quindi pagare un totale di 33,90 euro. In altre parole, un prezzo accessibile per un set come questo.

Inoltre, ricorda che le spedizioni presso i negozi Zara sono gratuite. Non dovrai pagare nemmeno un centesimo in più rispetto ai 33,90 euro.

4.2/5 - (12 votes)