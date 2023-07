Zara lancia il completo estivo completo: l’abito midi che non toglierai

Esistono sempre capi magici che ci offrono quell’eleganza che ci meritiamo. Parliamo dell’abito midi con sandali di Zara che non vorrai toglierti mai.

È campestre e floreale, e si distingue soprattutto per la schiena scoperta. Lo abbini con sandali e espadrillas.

L’abito midi con sandali più top

Abbiamo il capo protagonista dell’estate. Ed è a tua disposizione perché l’abbiamo trovato sul sito web di Zara. Ci sono ancora i saldi, ma in questo caso si tratta di una prelibatezza, un abito con ricami in lino che non lascia indifferenti.

Ha dettagli come lo scollo retto e le spalline larghe elasticizzate. Oltre ai ricami a contrasto che lo rendono ancora più originale. Con il fondo arioso, presenta una chiusura sulla schiena con laccetti dello stesso tessuto ed è una delle caratteristiche più rilevanti di questo capo che non vorrai toglierti in questa stagione.

Come lo abbini

Dal sito web indicano che può essere abbinato a diversi tipi di calzature, in questo caso è abbinato a sandali marroni piatti con lacci alla caviglia. Dai un’occhiata sul sito se ne rimangono ancora.

Anche con le espadrillas è un’altro abbinamento perfetto per questo vestito. Ci sono tanti accessori sul sito di Zara.

Materiali sostenibili

Questo abito è realizzato in 100% lino, con ricami in 100% poliestere e fodera in 100% lino, da sottolineare che contiene almeno il 100% di lino di coltivazione europea certificata. Per tua informazione, il lino coltivato in Europa viene coltivato senza l’uso di semi geneticamente modificati e limitando l’uso di pesticidi e fertilizzanti. Viene prodotto in Europa occidentale, tracciando l’intera catena del valore, secondo lo standard EUROPEAN FLAX™ di Alliance for European Flax-Linen and Hemp.

Per prenderti cura del capo, devi seguire le etichette. In questo caso, su Zara indicano che per prolungare la vita dei tuoi capi in denim, lavali sempre a basse temperature e al rovescio, in questo modo aiutiamo a preservare i colori, la struttura del tessuto e riduciamo il consumo di energia.

L’abito deve essere lavato in lavatrice a max. 30ºC. Centrifuga breve, non usare candeggina / sbiancante, stirare a max. 110ºC, e non usare l’asciugatrice.

Dove comprarlo

È disponibile sul sito di Zara e il suo prezzo è di 49,95 euro e le taglie attualmente disponibili sono M e L, inoltre ne rimangono pochi pezzi. Quindi affrettati a comprarlo.

