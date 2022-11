Zara: la gonna più venduta del 2018 torna nei negozi!

Molto spesso, Zara ripropone pezzi che hanno funzionato molto bene. La prova è nel budino con questa gonna che è tornata nei negozi.

La moda torna sempre alle origini. Non è raro, infatti, che vengano riportati alla ribalta stili di anni fa. Zara lo sa bene e vuole sfruttare questa tendenza. Ecco perché ha appena rimesso in vendita una gonna che è stata un successo nel 2018.

Design senza tempo

Con l’arrivo dell’autunno, è diventato essenziale rinfrescare il proprio guardaroba. Ecco perché molti clienti si recano nei negozi di abbigliamento per trovare ciò che desiderano. E l’azienda spagnola ha le carte in regola per soddisfare le loro aspettative.

Se alcune persone scelgono abiti e gonne, altre preferiscono i pantaloni di Zara. A questo proposito, il marchio ha presentato un pantalone a gamba larga che farà la gioia di tutti. Un pezzo di cui abbiamo parlato in un precedente articolo che vi invitiamo a leggere.

Si potrebbe pensare che con l’abbassamento delle temperature, tutti adottino lo stile dei pantaloni. Tuttavia, le gonne e gli abiti sono sempre un successo e talvolta lo sono ancora di più in questo periodo dell’anno. È facile trovare questi pezzi nei negozi di abbigliamento.

Che si tratti del marchio spagnolo o dei suoi rivali Mango e H&M, ce n’è per tutti i gusti. Ma l’abito a camicia bohémien nei colori autunnali è ancora il pezzo che tutti vogliono comprare.

Come quello di velluto che è stato appena lanciato. Per indossarlo dovrete aspettare l’inverno, perché è più caldo degli altri pezzi. Che dire della famosa gonna che è stata un successo nel 2018 da Zara?

Infatti, come già detto, l’azienda ha appena rilanciato un capo che ha riscosso un grande successo qualche anno fa. E questo, ancora oggi, piace a tutti. Soprattutto le grandi signore del mondo.

Zara e la sua gonna 2018

Per sì, come notato da i nostri confratelli di Lavanguardia notanoLe donne importanti sono state sedotte da questa gonna. Come la Principessa del Galles, ad esempio. Che ha scelto di indossare di indossarlo in occasione della visita a una scuola di Cardiff.

Kate Middleton ha scelto questo capo di Zara. Per accompagnarlo, ha optato per stivali in pelle scamosciata e un maglione a collo alto. Uno stile che adotta quasi ogni inverno. Lo accompagna sempre con un cappotto lungo.

Ma La fidanzata di William non è l’unica a convalidare Questo pezzo dell’azienda spagnola. Un altro membro della famiglia reale ha messo gli occhi su questa gonna, come riportano i nostri colleghi. Tuttavia, per trovarlo bisogna trasferirsi in un altro Paese.

Perché è in Spagna che una regina sembra apprezzare questo abito. Infatti, Anche la regina Letizia si è lasciata incantare da questo best-seller da Zara. La gonna leopardata è stata indossata più volte dalla regina.

Ha scelto di abbinarlo a stivali alti e lo stile le si addice perfettamente. Disponibile a partire dalla taglia Da XS a XXL, vi basteranno € 29,95 per metterci le mani sopra. Quindi non aspettate oltre per acquistarlo.