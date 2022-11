Zara: la figlia di Cindy Crawford lancia una collezione con il marchio!

La figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber, ha appena lanciato la sua collaborazione con Zara. Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, ha lanciato la sua collezione in collaborazione con Zara. Una collezione che la mamma ha indossato con orgoglio su Instagram. Stopandgo spiega tutto dalla A alla Z!

Zara offre incredibili collaborazioni

Zara è sempre più alla ricerca di modi per migliorare. Questo vale sia per l’abbigliamento che per tutti gli altri accessori che vengono proposti sugli scaffali.

E per questo, si rivolgono spesso a professionisti del settore o persone influenti nel mondo della moda. E questo è solo l’inizio!

Il più recente? La collaborazione di Zara con Elie Top, un grande stilista francese. Prossimamente, il designer e il marchio hanno creato una collezione di gioielli collezione di gioielli mozzafiato.

La collezione comprende tutti i tipi di gioielli. Amanti di anelli, collane e spille e persino gioielli per cinture, troverete quello che cercate.

Tutti con disegni originali e colorati. Potrete portare a casa anelli con il motivo del girasole o spille a forma di api.

Tuttavia, i prodotti di questa collaborazione non sono economici. Allo stesso tempo, stiamo parlando di gioielli con materiali di qualità.

I prezzi variano da 59,95 euro per l’anello in edizione limitata a 289 per la collana con cristalli Swarovski. Detto questo, potete essere certi che i gioielli dureranno nel tempo.

In ogni caso, Zara non ha intenzione di smettere di realizzare collaborazioni come questa. A proposito, il marchio ha stretto una collaborazione con Kaia Gerberla figlia di Cindy Crawford. Stopandgo vi racconta di più!

La figlia di Cindy Crawford si dedica alla moda

Oltre ad essere un modello di successo, Kaia Gerber ha mosso i primi passi nel mondo del design dell’abbigliamento. Sua madre, Cindy Crawford, ha molto di cui essere orgogliosa.

Jeans, canottiere, giacche o abiti, la collezione è completa, realizzata con materiali più nobili del solito per Zara e soprattutto è bella. In breve, è un successo.

E questo, Cindy Crawford non ha intenzione di discutere.. La top model ha postato su Instagram, vestita dalla testa ai piedi con la collezione della figlia.

“Non capita tutti i giorni di avere l’occasione di indossare illa possibilità di indossare abiti disegnati dalla propria figlia. Grazie Kaia per aver condiviso con me la tua collaborazione con Zara, ha scritto nella didascalia.

Nel video, indossa l’affascinante abito di raso bianco senza schienale dalla collezione. Questo pezzo costa 59,95 euro. Inoltre, l’ha abbinata a un maglione corto a collo alto.

L’insieme dà un effetto L’intero look è tanto chic quanto casual, perfetto per l’autunno. Una cosa è certa: Kaia Gerber può ringraziare la sua mamma per questo piccolo spot.

In ogni caso, gli interessati devono affrettarsi a recarsi alla Zara più vicina perché alcuni pezzi sono in via di esaurimento. Non c’è un secondo da perdere!