Zara : Il top in tulle a cui non si può resistere in questa stagione.

A tutti noi piace avere nel nostro guardaroba alcuni capi base, come jeans e cardigan. Tuttavia, dobbiamo anche lasciare spazio a oggetti speciali come questo top in tulle della nuova collezione di Zara che è diventato un bestseller..Con corpo semitrasparente e dettaglio di volant. Questo top è ideale per un’occasione speciale: una cena romantica, una serata con gli amici… Considerando che i toni metallici sono una tendenza nel mondo della moda, il fatto che sia in bronzo è un grande vantaggio: a volte abbiamo il problema che alcuni capi speciali sono molto belli ma, una volta indossati, non ci sentiamo a nostro agio, ma con questo top non dobbiamo preoccuparci perché è molto comodo e sembra fantastico. Ma con questo top non abbiamo nulla di cui preoccuparci perché è molto comodo e ha un aspetto magnifico, quindi ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un’occasione speciale: un top elegante, sexy e molto versatile di Zara Cosa possiamo chiedere di più? Ha un corpo semitrasparente con una scollatura alta e un dettaglio di ruche e filo metallico, oltre a una fodera interna abbinata. i capi più venduti nel flagship store di Inditex.. È ideale per un look sofisticato per la festa di Capodanno, abbinandolo a un paio di pantaloni palazzo neri e a scarpe con tacco o stivaletti. Possiamo anche abbinare il top in tulle a una minigonna nera effetto pelle.. Per sfoggiare gambe lunghe e una silhouette slanciata, gli stivali con tacco alto sono le calzature migliori da scegliere.

Un’altra possibilità che abbiamo per combinare il top in tulle con i glitter con stile è una gonna midi svasata e un paio di tacchi alti.. Se vi è piaciuto il top color bronzo con dettaglio di volant e filo metallico, è in vendita sullo shop online di Zara e anche nei negozi, a un prezzo eccezionale, a solo 22,95 euro. È inoltre disponibile in un’ampia gamma di taglie, dalla XS alla XXL. Le spese di spedizione sono di 3,95 euro e la consegna avviene in 2-3 giorni lavorativi.