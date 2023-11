Zara : I migliori consigli su come indossare i blazer quest’inverno

È chiaro che i blazer sono l’ultima tendenza e si indossano tutti i giorni. Sono perfetti per l’ufficio, per vestirsi bene, per l’abbigliamento casual e per tutte le feste che volete. i migliori consigli per indossare i blazer quest’inverno. Questo dipende dalle diverse combinazioni possibili in cui andrete sempre molto meglio. Scegliete la vostra! I migliori consigli per indossare i blazerCon i jeans è uno dei modi migliori per indossare queste giacche che non falliscono. Perché è una scommessa sicura, visto che indossarli con i jeansPossono essere indossati con tacchi alti o con scarpe da ginnastica, a seconda del look che si vuole sfoggiare quel giorno blazer pied de poule in marrone di Zara. Con collo a revers e maniche lunghe con spalline. Con tasche anteriori con patta e chiusura frontale con bottoni. L’esterno è realizzato in 64% poliestere – 34% viscosa – 2% elastan, mentre la fodera è in 100% poliestere.Il prezzo è di 49,95 euro In taglie dalla XS alla XL, in modo da poter scegliere quella più adatta a voi.

Anche lo stile oversize è di moda. E in questo caso, abbiamo un blazer e dei pantaloni un po’ larghi. per essere il più possibile a proprio agio. si può quindi indossare questo stile con top, camicette colorate e pantaloni palazzo di diversi colori, che sono i preferiti durante la stagione estiva, anche se ora vengono presi in considerazione anche durante la stagione autunnale. d’altra parte, il look giacca abito nero potrete sempre avere un bell’aspetto, qualunque sia l’evento o la riunione a cui andrete. Se sotto indossate una maglietta o una camicetta rosa o arancione, darete un colore più vivace a questo outfit, sempre di Zara, questo blazer è realizzato in tessuto di misto viscosa.. Ha un colletto a bavero e maniche lunghe, con tasche con patta sul davanti e tasche a filetto sul petto. Con fodera tono su tono e chiusura frontale con bottoni. Se vi piace, siete fortunati, perché il suo prezzo è stato di 59,95 euro, e lo avete ora per 39,99 eurocon uno sconto del 33%.

Sul sito web indicano che questo prodotto è più grande dell’originale, quindi tenetelo presente quando andate ad acquistare la vostra taglia online.Queste giacche sono così versatili che si possono indossare con gonne corte o lunghe. E soprattutto con abiti di colori diversi, come le stampe. Questo è un altro modo per indossare il blazer che più vi piace.

