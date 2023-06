Zara Home taglia di 200 euro il suo divano più venduto: vuole esaurire le scorte.

I divani sono essenziali in casa per creare un’atmosfera rilassata, soprattutto nel soggiorno, dove spesso hanno un grande protagonismo. Ecco perché è importante sceglierli con cura e investire il giusto per creare l’ambiente perfetto in ogni occasione. Oggi ti presentiamo uno dei divani più venduti di Zara Home, anche il più ricercato, che ora ha uno sconto di 200 euro che non puoi lasciarti scappare… un vero colpo di fulmine!

Zara Home ha nel suo ampio catalogo una vasta gamma di divani in diversi stili e dimensioni, in modo che la clientela possa trovare sempre quello più adatto alle proprie esigenze in ogni momento. Il negozio galiziano è una delle catene specializzate in arredamento e decorazione con maggiori vendite nel nostro paese, un vero punto di riferimento che ha successo anche in altri paesi, senza dubbio un segnale che fa le cose per bene.

Il divano di Vincent Van Duysen in Zara Home, un pezzo incredibile

Si tratta del divano Loveseat 01 di Vincent Van Duysen, una meraviglia di divano che fa parte della collezione di Vincent Van Duysen, prestigioso architetto belga che ha creato design incredibili che senza dubbio daranno un tocco di stile ed eleganza a qualsiasi ambiente. Grazie a uno sconto di 200 euro, il prezzo finale è ora di 2.600€, un investimento che ne vale la pena dato che si tratta di un divano incredibile che potrai sfruttare per molti anni se lo curi bene.

Questo fantastico divano di Vincent Van Duysen in Zara Home è un pezzo di tappezzeria di qualità in cui il comfort e le proporzioni generose sono fondamentali per far sì che la mancanza di spazio non sia un problema. Si tratta di un divano a due posti ideale per trascorrere del tempo in coppia e godersi insieme un buon film, un libro o un pisolino, tutto con il massimo comfort e la morbidezza dei suoi tessuti… l’insieme è perfetto!

Dispone di una base a molle che offre resistenza e una buona base, con schiuma, materasso in piume e struttura imbottita, tutto morbido affinché il corpo possa godere di quella morbidezza in ogni centimetro. Include un cuscino per lo schienale e uno più piccolo che si adatta perfettamente all’ergonomia della schiena per garantire il massimo comfort in qualsiasi posizione, per chiunque.

È realizzato in cotone, bouclé e lino, un lino europeo che viene lavato a pietra per creare una sensazione morbida che mantenga la texture per dare calore al tessuto. Le fodere possono essere rimosse per essere lavate e mantenere sempre una pulizia impeccabile. È disponibile in due colori (blu notte, naturale). Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono 75 cm di altezza, 110 cm di larghezza e 140 cm di profondità.

