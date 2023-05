Zara Home taglia di 200 euro il prezzo del suo divano più venduto: l’obiettivo è liquidare le scorte.

I sofà sono elementi imprescindibili in ogni casa per creare un ambiente rilassante, soprattutto nel salotto, dove spesso diventano protagonisti. Pertanto, è importante sceglierli con cura e investire nella giusta soluzione per creare l’atmosfera desiderata. Oggi ti presentiamo il sofà più venduto di Zara Home, anche il più ricercato, che ora ha uno sconto di 200 euro, un’occasione che non puoi lasciarti sfuggire… ti innamorerai a prima vista!

Zara Home ha un vasto catalogo di sofà di diversi stili e dimensioni per soddisfare le esigenze della sua clientela. Il negozio galiziano è una delle catene specializzate in arredamento e decorazione per la casa più apprezzate del nostro paese, un vero punto di riferimento che ha successo anche in altri paesi: senza dubbio un segnale che fa le cose per bene.

Il Sofà di Vincent Van Duysen in Zara Home, un capolavoro

Stiamo parlando del sofà Loveseat 01 di Vincent Van Duysen, una meraviglia di design appartenente alla collezione di Vincent Van Duysen, celebre architetto belga che ha creato incredibili progetti in grado di conferire uno stile ed eleganza unici ad ogni stanza. Grazie ad uno sconto di 200 euro, il suo prezzo finale è di 2.600 €, un investimento che sicuramente vale la pena, poiché si tratta di un sofà incredibile che potrai utilizzare per molti anni se lo curi con attenzione.

Questo fantastico Sofà di Vincent Van Duysen in Zara Home è un pezzo di arredamento di alta qualità in cui dominano il comfort e le proporzioni generose per non avere problemi di spazio. È un sofà a due posti ideale per trascorrere dei momenti in coppia e godere insieme di un buon film, di un libro o di un sonnellino, il tutto con la massima comodità e la morbidezza dei tessuti… tutto insieme è perfetto!

Dispone di una base a molle che offre resistenza e una buona base, con schiuma, cuscino di piume e struttura imbottita, tutto morbido per far sentire ogni centimetro del corpo. Include un cuscino di sostegno e uno più piccolo che si adatta perfettamente all’ergonomia della schiena per offrire il massimo comfort in qualsiasi posizione, per qualsiasi persona.

È realizzato in cotone, bouclé e lino, un lino europeo che può essere lavato a pietra per creare una sensazione di morbidezza mantenendo la texture per dare calore al tessuto. Le coperture sono removibili per poterle lavare e far sì che il tuo sofà sia sempre impeccabile. Disponibile in due colori (blu notte, naturale). Per quanto riguarda le misure, sono 75 cm di altezza, 110 cm di larghezza e 140 cm di profondità.

