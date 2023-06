Zara Home si “ispira” a Lidl e mette in vendita una promettente macchina per il caffè.

Il caffè è essenziale per milioni di persone nella loro vita quotidiana, specialmente al mattino. In realtà, c’è chi non riesce nemmeno ad uscire di casa senza aver preso un buon caffè per svegliarsi e ottenere l’energia necessaria prima di affrontare una lunga giornata. Oggi ti presentiamo una spettacolare macchina del caffè di Zara Home che promette di diventare un successo di vendita grazie a tutto ciò che offre… Non perderti la tua!

Zara Home offre al pubblico un catalogo molto completo in cui puoi trovare sia mobili che elementi decorativi, tessuti, utensili e tutto il necessario per attrezzare la tua casa in modo confortevole, bello e funzionale, compresi alcuni piccoli elettrodomestici da cui puoi trarre molto vantaggio.

La macchina del caffè a goccia di Zara Home che non può mancare nella tua casa

Si tratta della Macchina del caffè a goccia programmabile SMEG, una spettacolare macchina del caffè con cui potrai preparare un caffè incredibile ogni mattina, con caratteristiche che la rendono una delle migliori macchine del caffè di questo tipo che puoi avere nella tua casa. Attualmente ha un prezzo di 199€, un investimento che ti ripagherà molto se sei una di quelle persone che preparano il caffè frequentemente a casa.

Questa fantastica macchina del caffè a goccia di Zara Home è disponibile in due colori (nero, crema) ed è una macchina del caffè a filtro completamente automatica, progettata appositamente per il caffè macinato e con una capacità di 1,7 litri, il che ti permetterà di preparare circa 10 tazze di caffè. Queste sono alcune delle sue caratteristiche più interessanti:

Tappo di apertura con push-pull.

Base girevole a 360º.

Corpo bollitore senza fili.

Base antiscivolo.

Controllo elettronico della temperatura.

Regolazione della temperatura in 7 posizioni, da 50 a 100°C.

Funzione di mantenimento della temperatura.

Spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura desiderata.

Filtro in acciaio smontabile e lavabile.

Con una misura di 36 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 26 cm di profondità, ha un peso a vuoto di 3,4 kg. Realizzata in acciaio, vetro e polipropilene, con questa incredibile macchina del caffè a goccia di Zara Home potrai preparare caffè spettacolari in pochi minuti, niente da invidiare al caffè che ti possono preparare nel tuo bar preferito e con la comodità di averlo in casa per sorprendere i tuoi ospiti quando li vuoi deliziare. Senza dubbio è una di quelle macchine del caffè che cambierà la tua vita e che adorerai avere nella tua casa.

4.6/5 - (8 votes)