Zara Home si anticipa alla stagione e presenta la nuova collezione di costumi da bagno: 4 modelli al miglior prezzo.

Siamo già in primavera, il momento ideale per godersi le temperature miti. E quando arriva il bel tempo, non c’è niente di meglio che prepararsi per andare in spiaggia, e per questo servono i look più adatti per sfilare sulla sabbia ogni volta che si va a fare un bagno. Oggi ti mostriamo i costumi da bagno di Zara Home che il negozio spagnolo ha già nella sua collezione primavera/estate e in una vasta gamma di costumi che ti faranno innamorare… vorrai comprarli tutti!

4 costumi da bagno di Zara Home da non perdere quest’estate

COSTUME HALTER

Questo bellissimo costume da bagno nero ha uno scollo a croce con un fiocco sul collo, lasciando la schiena scoperta, in un design spettacolare che attirerà l’attenzione ovunque tu vada. Realizzato al 72% in poliammide e al 28% in elastan all’esterno e all’85% in poliammide e al 15% in elastan all’interno, ha un prezzo di 39,99€. Il produttore consiglia di lavarlo a mano a una temperatura massima di 30°C, oltre a non utilizzare candeggina o detergenti, non stirare, non lavare a secco e non asciugare in asciugatrice.

COSTUME ASIMMETRICO

Questo costume da bagno senza coppe ha uno scollo asimmetrico e dettagli di aperture sia in vita che sulla schiena. Ha un prezzo di 39,99€ e è realizzato al 90% in poliammide e al 10% in elastan all’esterno e all’85% in poliammide e al 15% in elastan all’interno. Per quanto riguarda le cure, si consiglia di lavare a mano a una temperatura massima di 30°C, oltre a non utilizzare candeggina o detergenti, non stirare, non lavare a secco e non asciugare in asciugatrice.

COSTUME A RIGHE

Un altro dei costumi da bagno di Zara Home più spettacolari per questa stagione primavera/estate è questo design, un costume da bagno senza coppe, con scollo a cassetta e rifinito in un altro colore sui bordi, un contrasto bello ed esteticamente molto attraente. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la confezione, il rivestimento è al 85% in poliammide e al 15% in elastan, mentre l’esterno è al 90% in poliammide e al 10% in elastan. Per i suoi cura, come i due precedenti, si consiglia di lavare a mano a una temperatura massima di 30°C, oltre a non utilizzare candeggina o detergenti, non stirare, non lavare a secco e non asciugare in asciugatrice. Ha un prezzo di 39,99€.

COSTUME CON SCHIENA SCOPERTA

Si tratta in questo caso di un capo ideale per il bagno, un costume da bagno con dettagli così interessanti come scollo a V, coppe estraibili, spalline sottili e schiena scoperta. Con un prezzo di 39,99€, è realizzato con il 72% di poliammide e il 28% di elastan all’esterno e il 15% di elastan e l’85% di poliammide all’interno, mentre il riempimento è al 100% in poliestere. Per le sue cura si consiglia di lavare a mano a una temperatura massima di 30°C, di non utilizzare candeggina o sbiancanti, di non lavare a secco, di non stirare e di non asciugare in asciugatrice.

