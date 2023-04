Zara Home presenta la sua nuova collezione di biancheria estiva: scopri i 5 prodotti più convenienti

Con l’arrivo della primavera, è tempo di fare il cambio di stagione anche nei nostri armadi e nel nostro letto. L’abbondante freddo lascia il posto alle temperature miti e abbiamo bisogno di abiti più freschi e di una biancheria da letto adeguata alla stagione. Oggi ti mostreremo la collezione di biancheria da letto estiva di Zara Home, perfetta per dare un tocco primaverile alla tua camera da letto e per proteggerti dal caldo.

Biancheria da letto estiva di Zara Home che ti conquisterà

Una delle cose più importanti è la scelta della giusta biancheria da letto per la stagione estiva. Zara Home ha realizzato una fantastica collezione di lenzuola, coperte leggere e copriletti perfetti per l’estate. Adesso, vediamo insieme i prodotti più belli e convenienti:

Foulard copriletto a quadretti

Questo bellissimo foulard è perfetto per ogni stagione, in estate basta non utilizzare il piumone e usare il copriletto come se fosse una coperta. Realizzato in cotone a 180 fili tinti, ha un design a quadretti in contrasto. Disponibile in due modelli (verde, rosa), puoi trovarlo nelle seguenti misure e prezzi:

Lettino 90cm (150 x 220 cm) – 39,99 €

Lettino 135/140cm (220 x 220 cm) – 49,99 €

Lettino 150/160cm (240 x 220 cm) – 49,99 €

Lettino 180/200cm (260 x 240 cm) – 59,99 €

Lettino 90cm (135 x 200 cm) – 39,99 €

Lettino 200cm (290 x 260 cm) – 69,99 €

Foulard copriletto a righe

Questo bellissimo foulard ha un design a righe larghe in contrasto, realizzato in cotone a filo tinti e disponibile nelle seguenti misure e prezzi:

Lettino 90cm (150 x 220 cm) – 45,99 €

Lettino 135/140cm (220 x 220 cm) – 55,99 €

Lettino 150/160cm (240 x 220 cm) – 55,99 €

Lettino 180/200cm (260 x 240 cm) – 65,99 €

Lettino 90cm (135 x 200 cm) – 45,99 €

Lettino 200cm (290 x 260 cm) – 75,99 €

Foulard copriletto floreale

Questo copriletto floreale multicolore su sfondo chiaro, è realizzato in cotone percale a 200 fili. Disponibile nelle seguenti misure e prezzi:

Lettino 90cm (150 x 220 cm) – 45,99 €

Lettino 135/140cm (220 x 220 cm) – 55,99 €

Lettino 150/160cm (240 x 220 cm) – 55,99 €

Lettino 180/200cm (260 x 240 cm) – 65,99 €

Lettino 90cm (135 x 200 cm) – 45,99 €

Lettino 200cm (290 x 260 cm) – 75,99 €

Foulard copriletto con bordo in lino

Questo copriletto estivo è realizzato in cotone percale a 200 fili ed ha un design con bordo in lino a contrasto, perfetto per dare un tocco di stile alla tua camera da letto. Dis

