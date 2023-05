Zara Home presenta la nuova collezione di biancheria per la stagione estiva: 5 prodotti a prezzi convenienti.

Scopri la nuova collezione di biancheria per la primavera-estate di Zara Home

Con l’arrivo della primavera, è il momento di fare il cambio di stagione non solo per il guardaroba ma anche per il letto. Il freddo lascia spazio alle temperature più miti e abbiamo bisogno di vestirci con tessuti più freschi e di utilizzare biancheria da letto più leggera. Oggi ti presentiamo la nuova collezione di biancheria per la primavera-estate di Zara Home, che ti piacerà sicuramente per dare un tocco decorativo alla tua camera da letto e allo stesso tempo garantirti il massimo comfort durante la notte.

Le nostre proposte per la tua camera da letto

Funzionale e stilosa, la nostra collezione di biancheria per il letto è disponibile in diversi modelli e colori, adatti ad ogni esigenza e gusto personale. Ecco alcuni dei nostri prodotti più amati:

Funda nórdica cuadros

Questa bellissima fodera per il piumino è ideale per ogni stagione. In estate, basta non utilizzare il piumino e utilizzarla come se fosse una coperta leggera. Realizzata in cotone 180 fili tinti, presenta un design a quadri in contrasto. Disponibile in due modelli (verde, rosa), la puoi trovare nelle seguenti misure e prezzi:

Cama 90cm (150 x 220 cm) – 39,99 €

Cama 135/140cm (220 x 220 cm) – 49,99 €

Cama 150/160cm (240 x 220 cm) – 49,99 €

Cama 180/200cm (260 x 240 cm) – 59,99 €

Cama 90cm (135 x 200 cm) – 39,99 €

Cama 200cm (290 x 260 cm) – 69,99 €

Funda nórdica rayas

Questa bellissima fodera per il piumino ha un design a righe larghe in contrasto, realizzata in cotone tintura in filo ed è disponibile nelle seguenti misure e prezzi:

Cama 90cm (150 x 220 cm) – 45,99 €

Cama 135/140cm (220 x 220 cm) – 55,99 €

Cama 150/160cm (240 x 220 cm) – 55,99 €

Cama 180/200cm (260 x 240 cm) – 65,99 €

Cama 90cm (135 x 200 cm) – 45,99 €

Cama 200cm (290 x 260 cm) – 75,99 €

Funda nórdica floral

Questa fodera per il piumino è perfetta per la stagione primavera-estate grazie al suo bellissimo design floreale multicolore su sfondo chiaro, realizzata in cotone percale di 200 fili. È disponibile nelle seguenti misure e prezzi:

Cama 90cm (150 x 220 cm) – 45,99 €

Cama 135/140cm (220 x 220 cm) – 55,99 €

Cama 150/160cm (240 x 220 cm) – 55,99 €

Cama 180/200cm (260 x 240 cm) – 65,99 €

Cama 90cm (135 x 200 cm) – 45,99 €

Cama 200cm (290 x 260 cm) – 75,99 €

Funda nórdica cenefa

Questa fodera per il piumino estiva è realizzata in cotone percale di 200 fili e presenta un bellissimo dettaglio di cenefa in lino in contrasto, un design ideale per dare alla tua camera da letto un tocco di stile incredibile.

4.6/5 - (7 votes)