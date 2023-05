Zara Home presenta il suo prodotto top di gamma: queste lenzuola di lino che stanno volando dagli scaffali.

Le lenzuola sono un elemento fondamentale in ogni casa, indispensabili per vestire il letto e dormire su di esso, evitando di farlo direttamente sul materasso. Dal punto di vista decorativo, danno uno stile interessante tanto al letto quanto alla camera da letto quando si trovano a vista. Oggi ti mostriamo le lenzuola in lino di Zara Home, che stanno riscuotendo un grande successo grazie alla loro idoneità per la stagione primavera-estate, permettendoti di dormire con un tessuto ideale per il caldo, che rappresenta un grande sollievo… Ti piacerà averle!

Nell’ampio catalogo di Zara Home puoi trovare una vasta gamma di lenzuola, che cambiano in base ai tessuti nel corso dell’anno per offrirti sempre quelli più adatti, come la flanella quando fa freddo o il lino o il raso quando fa caldo, sempre in design accattivanti e con un’ottima relazione qualità-prezzo che rappresenta una garanzia.

Le lenzuola in lino di Zara Home che ti faranno innamorare

Si tratta della federa di lino lavato, lenzuola in lino lavato da 140 g/m² lisce, un tessuto fresco che ti darà sollievo nelle calde notti estive, quando dormire può diventare abbastanza complicato. Attualmente disponibili sia online che nei negozi fisici di Zara Home, le puoi trovare in fino a 5 colori (piombo, sabbia, pietra, grigio, grigio medio).

Queste fantastiche lenzuola in lino di Zara Home sono adatte per essere utilizzate come federe e grazie alla loro tecnica di lavaggio hanno una maggiore morbidezza e fluidità rispetto ad altri processi. Sono disponibili nelle seguenti misure e prezzi:

Letto singolo (160 x 280 cm) – 39,99€

Letto matrimoniale (210 x 280 cm) – 59,99€

Letto queen size (240 x 280 cm) – 59,99€

Letto king size (270 x 280 cm) – 69,99€

Letto super king size (290 x 280 cm) – 79,99€

Il lino è un tessuto molto delicato, quindi è molto importante seguire alla lettera le raccomandazioni del produttore riguardanti la cura del tessuto:

Lavare in lavatrice a massimo 40ºC, con centrifuga breve.

Non usare candeggina o sbiancanti.

Stirare a bassa temperatura, a un massimo di 110ºC.

Asciugare in asciugatrice solo a bassa temperatura.

Pulizia a secco con tetracloroetilene.

Se questo estate vuoi dormire su lenzuola fresche, morbide e belle, non c’è dubbio che queste lenzuola in lino di Zara Home sono una meraviglia che non puoi lasciarti sfuggire.

4.2/5 - (8 votes)