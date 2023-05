Zara Home presenta i perfetti pomelli per bambini per la camera dei tuoi figli.

Zara Home presenta i perfetti pomelli per bambini per la camera dei...

I tiranti da mobile svolgono un ruolo importante non solo a livello funzionale per aprire gli armadi con facilità, ma anche a livello decorativo, dando un tocco estetico ideale a qualsiasi armadio o cassettiera. Oggi ti mostriamo i tiranti per bambini di Zara Home che daranno un tocco di stile incredibile agli armadi della stanza dei piccoli di casa… ti innamorerai a prima vista!

Zara Home ha nel suo catalogo una vasta gamma di prodotti perfetti per le stanze dei bambini, sia funzionali che decorativi, senza dubbio un’ampia scelta in cui trovare tutto il necessario per rendere le camere dei bambini un vero successo.

I tiranti per bambini di Zara Home

Tiranti a forma di cuore

Questi bellissimi tiranti a forma di cuore sono disponibili in un set da 2 pezzi al prezzo di 3,99€... un’occasione da non perdere! Realizzati in 80% gres e 20% ferro, hanno dimensioni di 4 cm di altezza, 4 cm di larghezza e 6,5 cm di profondità.

Tirante a forma di topolino

In questo caso si tratta di un set da 2 tiranti in legno a forma di topolino, con un simpatico baffo, al prezzo di 6,99€. Realizzati in 80% legno di faggio e 20% ferro, hanno dimensioni di 3 cm di altezza, 4 cm di larghezza e 5,2 cm di profondità.

Tiranti a forma di stella

Se preferisci che abbiano la forma di una stella, è disponibile anche il set da 2 con quella forma, al prezzo di 3,99€. Realizzati in 80% gres e 20% ferro, hanno dimensioni di 4,5 cm di altezza, 4,5 cm di larghezza e 6,5 cm di profondità.

Tirante in legno a forma di nuvola

Questi bellissimi tiranti a forma di nuvola sono disponibili in un set da 2 pezzi, in questo caso al prezzo di 4,99€. Realizzati in 80% legno di faggio e 20% ferro, hanno dimensioni di 2 cm di altezza, 4 cm di larghezza e 4 cm di profondità.

Tiranti in legno a forma di orso

Altri bellissimi tiranti per bambini di Zara Home sono quelli a forma di orso, con un prezzo di 6,99€ il set da 2 pezzi. Realizzati in 80% legno di faggio e 20% ferro, hanno dimensioni di 3,5 cm di altezza, 3,5 cm di larghezza e 3,5 cm di profondità.

Tirante in legno a forma di stella

Molto belli anche questi tiranti a forma di stella, un design diverso dagli altri menzionati in precedenza, in questo caso con un prezzo di 4,99€ il set da 2 pezzi. Realizzati in 80% legno di faggio e 20% ferro, hanno dimensioni di 2 cm di altezza, 4 cm di larghezza e 4 cm di profondità.

