Zara Home offre uno sconto di 60 euro sulla lampada più elegante per la tua casa

Non c’è dubbio che Zara Home offra alcuni dei migliori prodotti di decorazione che possiamo trovare stagione dopo stagione. La parte migliore è che gran parte della sua attuale collezione è scontata, il che significa che ora puoi acquistare mobili incredibili, lenzuola e copripiumini con uno stile unico e anche la lampada più elegante per la tua casa, ora scontata di 60 euro su Zara Home.

La lampada più elegante in saldo su Zara Home

Zara Home sta attualmente “festeggiando” i suoi secondi saldi, quindi dovresti approfittarne prima che finiscano. In effetti, questa è la tua ultima occasione per acquistare la lampada più desiderata, che ha aumentato il suo sconto, permettendoti di comprarla ora a meno della metà del prezzo originale.

La lampada di vetro in stile vintage

Si tratta della lampada di vetro che vedi nell’immagine con un design “vintage“, che l’ha resa un oggetto di desiderio. Ovunque la posizioni, aggiungerà eleganza istantaneamente. Con le sue misure di 38 cm di altezza, 18,75 cm di larghezza e profondità, è la lampada ideale per la camera da letto, ma è anche perfetta per il soggiorno o il salotto e per posizionarla accanto alla poltrona dove ti siedi di solito per leggere. Il peso è leggermente superiore ai 3 chilogrammi.

Un design versatile che si adatta a ogni stile decorativo

Inoltre, il design è perfetto per adattarsi a qualsiasi stile decorativo che tu abbia in casa. Sia che tu abbia tutte le stanze della tua casa in uno stile minimalista o moderno, sarà un elemento che spiccherà in modo particolare, oppure, una decorazione più semplice o tradizionale in cui questo prodotto si trasformerà senza dubbio nell’elemento più speciale e bello che potrai avere nella tua casa.

Realizzata in alluminio (20%) e vetro (80%) e con un design che presenta un disegno di eleganti onde, questa è la lampada di Zara Home di cui tutti parlano e la verità è che non ne troverai un’altra uguale.

Funziona con una lampadina a LED e27 (non inclusa) e il prezzo della lampada è di 99,99 euro, ma dato che siamo nel periodo dei saldi, può essere tua per soli 39,99 euro. Quindi, non perdere tempo ad andare a prenderla perché siamo sicuri che presto sarà esaurita. Disponibile nei negozi fisici di Zara Home e nel suo negozio online.

