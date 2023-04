Zara Home offre le tende perfette per dare una svolta completa alla tua casa

Le tende svolgono un ruolo fondamentale nell’arredamento della casa, in qualsiasi ambiente, poiché oltre alla funzionalità di proteggere la tua casa dalla luce esterna e dagli sguardi indiscreti, possono anche essere un elemento decorativo di grande impatto, rendendo la loro scelta cruciale per creare l’atmosfera desiderata. Oggi ti presentiamo una selezione delle migliori tende di Zara Home per trasformare completamente l’arredamento del tuo salotto o della tua camera da letto… ti innamorerai a prima vista!

Zara Home offre nel suo vasto catalogo una grande varietà di tende, di diversi stili e disegni a seconda della stagione, ma sempre adatte per vestire la tua casa in modo spettacolare e conferirle uno stile unico in qualsiasi ambiente.

Le migliori tende di Zara Home per la tua casa

tenda in lino con piping

Questa splendida tenda è realizzata al 100% in lino con dettagli di piping e passanti per bastone. Misura 140×270 cm e ha un prezzo di 59,99€. È importante prestare attenzione alle sue cure, che includono il lavaggio a mano a un massimo di 30°C, senza utilizzare candeggina o altri sbiancanti, senza stirare, senza pulire a secco e senza asciugare in asciugatrice.

Tende ricamate con fiori di Zara Home

tenda ricamata con fiori

In questo caso, parliamo di una tenda a bassa opacità, realizzata al 100% in lino con fiori ricamati in poliestere e passanti per bastone. Con una misura di 140×270 cm, ogni tenda è in vendita singolarmente al prezzo di 79,99€. Per mantenerle nelle migliori condizioni è importante lavarle in lavatrice a un massimo di 30ºC con centrifuga breve, non utilizzare candeggina né sbiancanti, stirare a un massimo di 110ºC e non utilizzare l’asciugatrice.

Tende in lino bianco e altre opzioni di Zara Home

Tenda in lino bianco

Questa tenda è realizzata al 100% in lino, con dimensioni di 140×270 cm e un grammo di 1000 gr/m2, con opacità media. È una bellissima tenda in lino arricciato con tessitura irregolare, rifinita con una trama e passanti bianchi. Ha un prezzo di 59,99€ e richiede cure come il lavaggio in lavatrice a un massimo di 40°C con centrifuga breve, senza utilizzare candeggina né sbiancanti, senza stirare e asciugare in asciugatrice solo a bassa temperatura.

Tenda in cotone

Un’altra delle tende più interessanti di Zara Home è questa tenda realizzata al 100% in cotone con passanti per bastone, opacità media e dimensioni di 140×270 cm. Ha un prezzo di 29,99€ e si consiglia di lavarla in lavatrice a un massimo di 30°C con centrifuga breve, senza utilizzare candeggina né altri sbiancanti, stirare al massimo a 150°C, non pulire a secco e non asciugare in asciugatrice.

Tenda in lino a maglia

In questo caso, si tratta di una tenda realizzata al 100% in lino con passanti per bastone, bassa opacità e misure di 140×270 cm. Ha un prezzo di 49,99€ e si consiglia di lavarla in lavatrice a massimo 30°C con centrifuga breve, non utilizzare candeggina né sbiancanti, stirare a un massimo di 110°C, non effettuare pulizia a secco e non inserire in asciugatrice.

