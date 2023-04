Zara Home offre le maniglie per bambini ideali per la stanza di tuo figlio

Zara Home offre le maniglie per bambini ideali per la stanza di...

Los tiradores juegan un papel muy importante en los armarios, tanto a nivel funcional para abrirlos con comodidad como a nivel decorativo, pudiendo darle un toque estético ideal a cualquier armario o cómoda, por ejemplo. Hoy te mostramos los tiradores infantiles de Zara Home que le van a dar un toque de estilo increíble a los armarios de la habitación de los peques de la casa… ¡te enamorarán a simple vista!.

Zara Home cuenta en su catálogo con una gran variedad de productos que son perfectos para las habitaciones infantiles, tanto funcionales como decorativos, sin duda un surtido en el que encontrar todo lo necesario para dejar los cuartos de los peques listos para triunfar.

Los tiradores infantiles de Zara Home

Tiradores de corazón

Estos preciosos tiradores con forma de corazón están disponibles en un pack de 2 unidades al precio de 3,99€… ¡un chollazo!. Fabricados en 80% gres y 20% hierro, tienen unas medidas de 4 cm de alto, 4 cm de ancho y 6,5 cm de fondo.

Tirador ratón

En este caso se trata de un pack de 2 tiradores de madera con forma de ratón, con un simpático bigote, y un precio de 6,99€. Fabricados en 80% madera de haya y 20% hierro, tienen unas medidas de 3 cm de alto, 4 cm de ancho y 5,2 cm.

Tiradores estrella

Si prefieres que tengan forma de estrella, está también disponible el pack de 2 unidades con esa forma, al precio de 3,99€. Fabricados en 80% gres y 20% hierro, tienen unas medidas de 4,5 cm de alto, 4,5 cm de ancho y 6,5 cm de fondo.

Tirador madera nube

Estos bonitos tiradores en forma de nube están también disponibles en un pack de 2 unidades, en este caso con un precio de 4,99€. Fabricados en 80% madera de haya y 20% hierro, tienen unas medidas de 2 cm de alto, 4 cm de ancho y 4 cm de fondo.

Tiradores madera oso

Otros de los tiradores infantiles de Zara Home más bonitos son estos que tienen forma de oso, con un precio de 6,99€ el pack de 2 unidades. Fabricados en 80% madera de haya y 20% hierro, tienen unas medidas de 3,5 cm de alto, 3,5 cm de ancho y 3,5 cm de fondo.

Tirador madera estrella

Muy bonitos también estos tiradores con forma de estrella, un diseño diferente a los otros de estrella mencionados anteriormente, en este caso con un precio de 4,99€ el pack de 2 unidades. Fabricados en 80% madera de haya y 20% hierro, tienen unas medidas de 2 cm de alto, 4 cm de ancho y 4 cm de fondo.

