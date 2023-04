Zara Home offre la coperta più calda e confortevole per il tuo divano

Una delle cose che più si desidera fare quando arriva il freddo inverno è starsene a casa e sdraiarsi sul divano con una coperta per guardare un film o fare una maratona di una serie per ore, dato che con il freddo che fa fuori il divano è sicuramente un’ottima idea, sia da soli che in compagnia. Oggi ti presentiamo una coperta Zara Home che conquista a prima vista per la sua estetica e ti piacerà coprirti con essa perché è una delle più calde che tu possa mai trovare… non fartela scappare!.

Zara Home nella sua sezione tessile offre una vasta gamma di coperte in diversi tessuti e caratteristiche, così potrai portare a casa quella che meglio si adatta alle tue esigenze in ogni caso, e la verità è che vorrai portarle tutte a casa perché sono meravigliose.

La coperta di lana di Zara Home che ti serve sul tuo divano

Si tratta della Coperta Lana, con riferimento REF. 2119/004, che conquista non appena la si vede per la sua estetica curata e molto piacevole, la coperta ideale per trascorrere ore e ore sul divano senza che il freddo sia un problema. Attualmente ha un prezzo di 59,99€, un investimento che vale la pena fare, poiché è una delle migliori coperte che puoi acquistare per il divano… sta andando a ruba!.

Questa splendida coperta di lana di Zara Home è disponibile in due colori (beige chiaro, crudo) ed è una coperta in tinta unita con finitura sfilacciata e quel tocco caldo perfetto poiché riscalda immediatamente. Con una misura di 140 x 190 cm, ha senza dubbio una dimensione ideale per coprire tutto il corpo se ti rannicchi sul divano, potrebbe anche coprire due persone per rannicchiarsi in coppia.

Materiali e cura della coperta di lana di Zara Home

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua produzione, è composta per il 66% da poliestere, il 27% da acrilico e il 7% da lana. È molto importante che tu tenga in considerazione le seguenti raccomandazioni per la sua manutenzione, in modo da mantenerla sempre nelle migliori condizioni:

Lavare a mano con un massimo di 30ºC.

Non utilizzare candeggina o altri sbiancanti.

Non stirare.

Non lavare a secco.

Non mettere in asciugatrice.

La coperta di lana di Zara Home per un ambiente caldo durante l’inverno

Se vuoi una coperta bella che ti offra anche l’atmosfera calda di cui hai bisogno durante l’inverno, non c’è dubbio che questa coperta di lana di Zara Home sia una delle migliori opzioni che troverai. Non solo aggiungerà stile al tuo divano, ma ti terrà al caldo durante le fredde serate invernali. Non perdere l’occasione di rendere il tuo soggiorno più accogliente e confortevole con questa fantastica coperta di lana di Zara Home.

4.8/5 - (10 votes)