Zara Home offre i pigiami più eleganti e convenienti sul mercato

I pigiami e camicie da notte sono molto importanti nella vita di tutti i giorni, qualunque sia lo stile che usi. Ci sono persone che dormono con qualsiasi maglietta che trovano in casa, ma indossare un capo appositamente progettato per dormire fa la differenza. Oggi ti mostreremo alcuni dei pigiami economici di Zara Home che sono anche super eleganti e ti daranno un look spettacolare, perché si può andare a letto con stile e design incredibili.

Nonostante Zara Home sia specializzata in articoli di arredamento e per la casa, puoi trovare anche alcuni capi d’abbigliamento che non hanno nulla da invidiare a quelli messi in vendita dalla sua “sorella maggiore” Zara. Il brand spagnolo offre una sezione tessile molto interessante dove troverai non solo tessuti per decorare la casa, ma anche alcuni capi d’abbigliamento da indossare all’aperto o, come in questo caso, da indossare per dormire.

5 pigiami economici di Zara Home per un tocco di eleganza

Camice con inserto in cotone

Questo splendido capo è una camicia da notte in cotone al 100% con dettaglio di inserto ricamato sia sullo scollo che sul fondo. Ha un prezzo di 25,99€ e tra le sue raccomandazioni per la cura si consiglia di lavare a macchina a una temperatura massima di 30ºC con centrifugazione breve, non utilizzare candeggina o sbiancanti, stirare a un massimo di 110ºC, non asciugare in asciugatrice e non effettuare lavaggio a secco.

Pigiami chic ma convenienti per notti di stile

Camice con spalline larghe

In questo caso si tratta di una camicia da notte bianca in cotone al 100% con spalline larghe e un prezzo di 29,99€. Per quanto riguarda le raccomandazioni per la cura, si consiglia di lavare a macchina a una temperatura massima di 30ºC con centrifugazione breve, non utilizzare candeggina o sbiancanti, stirare al massimo a 110ºC, non asciugare in asciugatrice e non effettuare lavaggio a secco.

Camice in cotone con ricami

Questa splendida camicia da notte, anch’essa bianca e di grande stile, è realizzata in cotone al 100% e presenta dettagli come maniche corte, apertura frontale con bottoni e ricami floreali. Ha un prezzo di 29,99€ e per la sua manutenzione si consiglia di lavare a macchina a una temperatura massima di 30ºC, non utilizzare candeggina o sbiancanti, non effettuare lavaggio a secco, non asciugare in asciugatrice e stirare a un massimo di 110ºC.

Rendi le tue notti più raffinate con Zara Home

Camice con apertura laterale

Questa graziosa camicia da notte in cotone al 100% sia all’esterno che nella fodera presenta dettagli come l’apertura laterale e la rifinitura con punto pespunte, con un prezzo di 39,99€. Per la sua manutenzione si consiglia di lavare a macchina a una temperatura massima di 30ºC con centrifugazione breve, non utilizzare candeggina o sbiancanti, stirare a un massimo di 110ºC, non asciugare in asciugatrice e non effettuare lavaggio a secco.

Camice in cotone con ricami

L’ultimo dei pigiami economici di Zara Home che ti consigliamo è questa splendida camicia da notte bianca senza maniche e con dettaglio di ricami floreali, realizzata in cotone al 100%. Ha un prezzo di 29,99€ e le raccomandazioni per la sua cura includono il lavaggio a macchina a una temperatura massima di 30ºC con centrifugazione breve, non utilizzare candeggina o sbiancanti, non effettuare lavaggio a secco, non asciugare in asciugatrice e stirare a un massimo di 110ºC.

