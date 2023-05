Zara Home mette in saldo la coperta nordica che tutti abbiamo bisogno nella nostra camera da letto.

Gli special prices di Zara Home sono sempre un successo quando arrivano in negozio, soprattutto durante il periodo dei saldi, un’opportunità d’oro per acquistare molti dei loro prodotti a prezzi davvero stracciati e con sconti che ti spingono a voler comprare tutto. Oggi ti mostriamo una fodera per piumino Zara Home che è perfetta per questa stagione dell’anno per il suo design e le sue prestazioni, un prodotto che colpisce a prima vista e che puoi portare a casa con uno sconto incredibile grazie agli special prices.

Nell’ampio catalogo di Zara Home puoi trovare una grande varietà di fodere per piumini e, in generale, tutti i tipi di tessuti necessari per la casa, come lenzuola, coperte, federe per cuscini, tende, tappeti e molti altri. Il negozio gallego, che fa parte del gruppo Inditex, è uno dei principali marchi spagnoli per la casa e la decorazione.

La fodera per piumino floreale di Zara Home che desidererai

Si tratta della fodera per piumino floreale, una bellissima copertura per il piumino di colore blu scuro con una stampa floreale ideale per questa stagione in cui la primavera sta per arrivare e i fiori diventano protagonisti ovunque tu vada. Realizzata al 100% in cotone percale da 200 fili, i suoi prezzi variano a seconda della taglia scelta, e di seguito elenchiamo tutte quelle disponibili:

Letto singolo (150 x 220 cm) – 35,99 €

Letto da una piazza e mezzo/due piazze (220 x 220 cm) – 45,99 €

Letto matrimoniale (240 x 220 cm) – 45,99 €

Letto king size (260 x 240 cm) – 49,99 €

Letto singolo (135 x 200 cm) – 35,99 €

Letto super king (290 x 260 cm) – 59,99 €

Tutti i prezzi, in qualsiasi delle taglie, sono speciali grazie agli ‘special prices’ di Zara Home, con sconti davvero interessanti su coperture che senza dubbio userai molto. È importante che tu tenga conto delle raccomandazioni del produttore per la cura di questa fodera per piumino floreale di Zara Home:

Lavare in lavatrice fino a un massimo di 40ºC, con centrifuga breve.

Non usare la candeggina o altri sbiancanti.

Stirare a un massimo di 150ºC.

Non lavare a secco.

Asciugare in asciugatrice solo se a temperatura ridotta.

Se vuoi rinnovare l’estetica della tua camera da letto senza spendere una fortuna, non c’è dubbio che questa copertura di Zara Home possa essere una delle tue migliori opzioni e diventerà la protagonista assoluta della tua decorazione.

