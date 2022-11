Per dare alla vostra casa un nuovo look nel 2023, scoprite le più belle tendenze di Zara Home da avere presto in casa! L’anno sta per finire. E Zara Home guarda già al 2023… Scoprite le nuove collezioni per abbellire la vostra casa. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Una casa resa bella con Zara Home

Mentre l’autunno è ancora qui, la prossima stagione sta lentamente prendendo forma. Tra qualche settimana, i festeggiamenti di fine anno ci ricorderanno che siamo già in inverno.

E se questo periodo dell’anno fosse un momento di cambiamento e voleste cambiare la vostra “casa dolce casa”? Quando si dice “anno nuovo”, si dice anche “voglio fare una nuova pelle”. Quale modo migliore per sentirsi meglio che cambiare l’arredamento di una stanza o sostituire il vecchio divano con uno nuovo?

Da Zara Home, le nuove collezioni 2023 sono già arrivate nei negozi. E fanno venire voglia di riarredare la casa dalla A alla Z.

Lampade, vasi, quadri, biancheria da letto, tavoli e mobili dal design minimalista… Le referenze più belle si contendono attualmente il favore dei clienti. Anche voi potrete scoprire i vostri futuri articoli preferiti che abbelliranno la vostra casa.

Nel team editoriale, ci siamo particolarmente innamorati di questo paralume di carta di Zara Home. Sospeso nell’aria come un elegante uccello, questo oggetto porterà un tocco di poesia nella stanza di vostra scelta.

Sopra il letto o in un accogliente salotto, eccone altri che faranno un’ottima figura. Se siete alla ricerca di un oggetto originale da appendere alle vostre pareti, scoprite questi teli di iuta incorniciati dell’effetto più bello.

Non proprio una cornice, non proprio un quadro, questa referenza di Zara Home è un’opera d’arte a tutti gli effetti!

Zara Home ha i mobili e le decorazioni più eleganti per il 2023!

L’arredamento minimalista sarà di gran moda nel 2023

Per aggiungere un tocco decorativo a un mobile, date un’occhiata anche a questo vaso ovale di Zara home con un bel colore rosa pallido. Un oggetto molto bello da esporre in casa senza condizioni.

Sobrietà e minimalismo sembrano essere le parole chiave delle tendenze d’arredo del 2023. Perché non anticipare il movimento ora con questo (finto) pouf in pelle di pecora con le sue linee pure?

Collocata in un angolo del vostro spazio abitativo, questa curiosa seduta, che nasconde nel suo cuore un’imbottitura in polistirolo, porterà un piacevole tocco scandinavo alla vostra casa.

Con lo stesso spirito, lasciatevi sedurre da questa poltrona con effetto “pelle di pecora tornitamontato su una solida struttura metallica che gli conferisce un aspetto davvero gradevole.

Infine, nello stile grezzo e senza fronzoli, abbiamo visto anche da Zara Home questo tavolo in cemento che imporrà il suo aspetto monolitico a uno dei vostri salotti.

Tuttavia, non lasciatevi ingannare! Perché sotto la finitura rustica si nasconde una struttura in legno di betulla al 100%. Incredibile!

Con tutte queste nuove referenze di Zara Home, nel 2023 amerete ancora di più la vostra casa. Il nuovo anno non è ancora iniziato, ma è già partito alla grande!