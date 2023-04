Zara Home ha già lanciato il suo prodotto di punta: queste lenzuola di lino che si stanno esaurendo

Le lenzuola sono fondamentali in casa, indispensabili per vestire il letto e dormire comodamente senza stare a contatto diretto con il materasso, e dal punto di vista decorativo, aggiungono un’estetica molto interessante sia al letto che alla camera da letto quando sono visibili. Oggi ti mostriamo alcune lenzuola di lino di Zara Home che stanno ottenendo un enorme successo di vendite grazie alla loro adattabilità alla stagione primaverile-estiva e alla possibilità di dormire con un tessuto ideale per il caldo, il che sarà un grande sollievo… ti piacerà averle!

Nell’ampio catalogo di Zara Home è possibile trovare una vasta gamma di lenzuola, che cambiano nei loro tessuti nel corso dell’anno per offrirti sempre i più adatti, come la flanella quando fa freddo o il lino o raso quando fa caldo, sempre con design accattivanti e in un eccellente rapporto qualità-prezzo che è una garanzia.

Le lenzuola di lino di Zara Home che ti conquisteranno

Parliamo della lenzuola di lino lavato, realizzate in lino lavato da 140 g/m² liscio, un tessuto fresco che ti allevierà nelle notti estive anche quando le temperature sono molto alte, dato che dormire con il caldo può diventare piuttosto complicato. Attualmente sono disponibili sia nel negozio online che nei punti vendita fisici di Zara Home, e le puoi trovare in ben 5 colori (piombo, sabbia, pietra, grigio, grigio medio).

Le lenzuola di lino di Zara Home: morbidezza e fluidità garantite

Queste fantastiche lenzuola di lino di Zara Home sono realizzate con la tecnica del lavaggio, che garantisce una maggiore morbidezza e fluidità rispetto ad altri processi. Sono disponibili nelle seguenti misure e prezzi:

letto 90cm (160 x 280 cm) – 39,99€

Letto 135/140cm (210 x 280 cm) – 59,99€

Letto 150/160cm (240 x 280 cm) – 59,99€

Letto 180/200cm (270 x 280 cm) – 69,99€

Letto 200cm (290 x 280 cm) – 79,99€

Il lino è un tessuto molto delicato, quindi è molto importante seguire attentamente le raccomandazioni per la cura del produttore:

Lavare in lavatrice a un massimo di 40ºC, con centrifuga corta.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Stirare a bassa temperatura, massimo 110ºC.

Asciugare in asciugatrice solo a bassa temperatura.

Pulizia a secco con tetracloroetilene.

Conquista il tuo sonno estivo con le lenzuola di lino di Zara Home

Se quest’estate vuoi dormire su lenzuola fresche, morbide e belle, non c’è dubbio che queste lenzuola di lino di Zara Home siano una meraviglia che non puoi lasciarti sfuggire.

