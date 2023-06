Zara Home fa faville: 10 prodotti per la cucina in regalo.

Zara Home è un marchio di fama mondiale nel campo della moda e dell’arredamento per la casa. Non dimentichiamo, però, che l’azienda offre anche una perfetta selezione di prodotti per la cucina. In questo momento la sezione dedicata alla cucina è protagonista delle promozioni con i migliori prodotti in offerta. Segui i nostri consigli perché Zara Home sa come stupirti con questi 10 prodotti da cucina in saldo.

I prodotti per la cucina in saldo su Zara Home

L’azienda di Inditex ha lanciato una sezione dedicata alla vendita online di prodotti scontati grazie alla sezione “Special Prices”. Non perdere questa opportunità, perché mai prima d’ora avresti trovato questi 10 prodotti da cucina a un prezzo così basso. Sono prodotti inoltre tra i più desiderati dai clienti di Zara Home.

Barattolo in vetro e ceramica

Non perdere il primo prodotto per la tua cucina su Zara Home. I barattoli in vetro e ceramica con un design di stile “vintage” sono l’ideale per creare un’atmosfera di tendenza. Vengono venduti a un prezzo in saldo rispettivamente di 7,99 euro e 9,99 euro, per una dimensione di 16,6 cm e di 19,3 cm di fondo.

Tovaglia a quadri

Questa bellissima tovaglia con quadri e fondo rosso è in offerta. Ha una dimensione di 150 x 250 cm (per 6-8 commensali), ed è scontata del 23% a soli 22,99 euro.

Tovagliolo a quadri

In abbinamento con la tovaglia, abbiamo anche il tovagliolo a quadri in offerta, con una dimensione di 45 x 45 cm e prezzo di 4,99 euro.

Sottopiatto grande in legno

Per servire in tavola e mettere sopra i piatti caldi, abbiamo anche questo sottopiatto in legno con dimensioni di 2 x 34 x 34 cm (alto, largo, profondo) e uno sconto del 20%, venduto ora a 15,99 euro.

Vassoio ovale in legno

In offerta c’è anche questo piccolo vassoio ovale con un’altezza di 1 cm, scontato del 25%, venduto ora a 5,99 euro.

Vassoio rettangolare in legno

In offerta anche un vassoio in legno rettangolare di medie dimensioni. Ha una superficie antiscivolo che evita che nulla si rovesci. Il prezzo scontato (con un 18% di sconto) è ora di 12,99 euro.

Sottobicchieri in legno

In abbinamento ai vassoi visti, abbiamo anche i sottobicchieri in legno con un diametro di 12 cm. Il prezzo scontato è di 3,99 euro.

Zuccheriera dosatrice in vetro e acciaio

Zara Home ha scontato anche la zuccheriera dosatrice in vetro e alluminio, alta 13 cm e venduta ora a 7,99 euro.

Caraffa dosatrice in vetro e acciaio

Non perdere anche questa bella caraffa in vetro con manico e tappo dosatore in acciaio e scontata del 20%, venduta ora a 15,99 euro.

Bowl triplo in acciaio

L’ultimo prodotto per la cucina che non puoi perdere nei saldi di Zara Home è il bowl triplo in acciaio dall’effetto invecchiato. Viene venduto ora a un prezzo di 15,99 euro.

Non aspettare oltre e approfitta degli sconti di Zara Home per ottenere 10 prodotti essenziali per la cucina e dare un tocco di stile ed eleganza alla tua casa.

