Zara Home conquista con successo con questo tappeto in edizione limitata per la casa: un vero spettacolo

Le tappeti sono un elemento fondamentale in ogni casa, sia a livello funzionale che decorativo. Anche se spesso sono più utilizzati durante i mesi più freddi per riscaldare gli ambienti, è possibile utilizzarli anche in primavera o estate, scegliendo disegni e tessuti adatti alla stagione. Oggi ti presentiamo un tappeto di Zara Home che sta andando a ruba, grazie al suo design estivo e alla sua edizione limitata. Non perderti l’occasione di averlo anche tu!

Zara Home offre nel suo vasto catalogo una grande varietà di tappeti di diverse dimensioni, tessuti e disegni, tutti di alta qualità e con le migliori garanzie. Il negozio spagnolo ha successo in oltre 70 paesi grazie ai suoi design e all’eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il tappeto a forma di pesce di Zara Home che ti conquisterà

Si tratta del Tappeto lana pesce, un bellissimo tappeto ideale per le camere da letto dei giovani, anche se si adatta a qualsiasi stanza grazie al suo design allegro, divertente e accattivante. Sicuramente diventerà il protagonista ovunque lo posizioni. Al momento ha un prezzo di 229 euro, ma ne vale la pena poiché è un tappeto di grande qualità che ti durerà molti anni.

Questo fantastico tappeto a forma di pesce di Zara Home è realizzato in lana di colore unito con un design a righe e pesci multicolori, che porterà allegria in qualsiasi ambiente. Ha un bordo a frange sui lati lunghi. Ha una dimensione di 150 x 200 cm, sicuramente un grande tappeto che puoi sfruttare molto.

Realizzato in 79% lana e 21% cotone, è molto importante seguire le raccomandazioni del produttore per la cura del tappeto, in modo che duri il più a lungo possibile:

Non lavare, né a mano né in lavatrice.

Non usare candeggina o sbiancanti.

Non stirare.

Non lavare a secco.

Non asciugare in asciugatrice.

Quando è sporco, è meglio portarlo in un centro specializzato per la pulizia.

Se stai cercando un tappeto molto speciale per la camera dei bambini, o per la loro stanza giochi o studio, questo tappeto a forma di pesce di Zara Home sarà sicuramente un’ottima scelta che potrai sfruttare a lungo se lo curi bene. Grazie al suo design così colorato, potrai abbinarlo facilmente.

