Zara Home anticipa la stagione e lancia la sua nuova collezione di costumi da bagno: 4 modelli al miglior prezzo.

Siamo ormai in primavera, la stagione ideale per godersi le piacevoli temperature e quando arriva il bel tempo, niente di meglio che iniziare a prepararsi per andare in spiaggia. Per questo motivo, Zara Home ha presentato la sua nuova collezione di costumi da bagno per la primavera, che ti farà innamorare… vorrai comprarli tutti!

La famosa azienda galiziana presenta quattro costumi da bagno che faranno sicuramente successo questa stagione. Sono quattro modelli unici ed esclusivi, che si distinguono per i loro design innovativi e le loro linee eleganti.

I costumi da bagno di Zara Home per la primavera

1. Costume Halter

Questo bellissimo costume da bagno nero ha uno scollo incrociato con una cintura al collo, lasciando la schiena scoperta, in un design spettacolare che attirerà l’attenzione ovunque tu vada. Realizzato al 72% in poliammide e al 28% in elastan all’esterno e all’85% in poliammide e al 15% in elastan all’interno, ha un prezzo di 39,99€. Il produttore consiglia di lavarlo a mano a una temperatura massima di 30°C, di non usare candeggina o prodotti chimici, di non stirare, di non lavare a secco e di non asciugare in asciugatrice.

2. Costume Asimmetrico

Questo costume da bagno senza coppe ha uno scollo asimmetrico e dettagli di aperture sia in vita che sulla schiena. È realizzato al 90% in poliammide e al 10% in elastan all’esterno e all’85% in poliammide e al 15% in elastan all’interno, ed ha un prezzo di 39,99€. Per la sua cura, si raccomanda di lavarlo a mano a una temperatura massima di 30°C, di non usare candeggina o prodotti chimici, di non stirare, di non lavare a secco e di non asciugare in asciugatrice.

3. Costume con Frange

Questo è uno dei costumi da bagno più spettacolari di Zara Home per questa stagione primavera-estate. È un costume da bagno senza coppe, con un collo a scatola e rifinito in un altro colore sui bordi, creando un contrasto bello e molto estetico. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua produzione, il rivestimento è al 85% in poliammide e al 15% in elastan, mentre l’esterno è al 90% in poliammide e al 10% in elastan. Per la sua cura, si raccomanda di lavarlo a mano a una temperatura massima di 30°C, di non usare candeggina o prodotti chimici, di non stirare, di non lavare a secco e di non asciugare in asciugatrice. Ha un prezzo di 39,99€.

4. Costume con Schiena Scoperta

Si tratta di un costume da bagno ideale, con dettagli interessanti come uno scollo a V, coppe estraibili, spalline sottili e la schiena scoperta. Con un prezzo di 39,99€, è realizzato al 72% in poliammide e al 28% in elastan all’esterno e all’85% in poliammide e al 15% in elastan all’interno, mentre il riempimento è al 100% in poliestere. Per la sua cura, si raccomanda di lavarlo a mano a una temperatura massima di 30°C, di non usare candeggina o prodotti chimici, di non stirare, di non lavare a secco e di non asciugare in asciugatrice.

Adesso che hai visto questi splendidi costumi da bagno, non vediamo l’ora di andare in spiaggia! Zara Home ha creato dei costumi da bagno unici ed esclusivi, che ti faranno sentire elegante e alla moda. Non c’è niente di meglio che rilassarsi sulla spiaggia e godersi il sole d’estate con stile.

