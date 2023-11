Zara Home imita le sublimi stoviglie di Ikea prima del Natale 2023!

Cercate idee per decorare la vostra tavola festiva? Scoprite allora le nuove stoviglie Zara Home che stupiranno i vostri ospiti!

Le feste si avvicinano a Zara Home. Per renderli indimenticabili, il marchio si è dato da fare con la sua gamma di stoviglie ispirate a Ikea. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Zara Home si ispira a Ikea per le stoviglie natalizie

Con l’arrivo dell’autunno, Zara Home è in fermento. E per una buona ragione! Perché tra poche settimane si festeggerà il Natale.

E dovete iniziare a prepararvi fin da ora. Perché una delle feste più importanti dell’anno non dovrebbe essere pianificata a caso. Sapete quante persone mangerete?

Avvolto in il vostro plaid Zara HomeOra è possibile ordinare il plaid Zara Home presso il marchio. Ghirlande, decorazioni… Venite a comprare tutto il necessario per decorare la vostra casa.

Attualmente, il marchio presenta le sue collezioni natalizie. E le belle sorprese ci sono! Decorare l’albero o la tavola delle feste vi incanterà anche quest’anno.

Che ne dite di spendere qualche euro per delle nuove stoviglie scintillanti? Da Zara Home, scoprite le ultime referenze ispirate a un famoso marchio svedese!

Infatti, quest’anno il marchio ha deciso di lasciarsi ispirare dalle collezioni Ikea per creare una gamma di stoviglie che vi incanterà.

Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Che tipo di tavola volete preparare per i vostri ospiti? Qualunque sia la vostra scelta, il risultato sarà sicuramente perfetto con Zara Home.

Perché non innamorarsi di questo servizio da tavola con bordo seghettato in 100% porcellana ? Con il suo design sobrio ed elegante, sarà un’aggiunta gradita a qualsiasi tavola delle feste e stuzzicherà l’appetito di tutti!

Decorazioni da tavola di ispirazione per una festa

Oppure perché non scommettere su questi graziosi piatti fondi in porcellana con bordi invecchiati ? Prodotto in Turchia, questo servizio da tavola è venduto nei negozi nei colori verde, blu o beige.

Ci piace il dettaglio invecchiato sul bordo dei piatti che conferisce un fascino antico alla vostra tavola festiva. Ti potrebbe interessare anche questo grazioso sottopentola in vetro con motivo a foglie.

Un’altra grande idea di Zara Home, realizzata al 100% in vetro. Per migliorare il vostro log, quest’anno optate anche per questi piatti da dessert ornamentali in rilievo.

Una gamma ispirata al modello UPPLAGA di Ikea, che incanterà gli occhi dei vostri ospiti. Composta anche da piatti da portata e da piatti per la cena, questa gamma vi seguirà dall’antipasto al dolce per il massimo piacere degli occhi!

Da Zara Home, pensiamo anche ai più piccoli. Per evitare rotture, è meglio riservare il prodotto ai bambini. questi piatti in silicone a forma di cuore.

Almeno, se finiscono per terra, non dovrete raccogliere i pezzi! Infine, per aggiungere un tocco di magia alla vostra tavola, optate per questi piatti da dessert di Zara Home con un fiocco di neve.

Una graziosa decorazione in vetro trasparente che vi permetterà di abbinare il tema della serata. Queste sono solo alcune idee che dovrebbero ispirare il vostro futuro ricevimento.