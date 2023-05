Zara ha un vestito lungo che si esaurirà in pochi minuti: già tutte le ragazze chic di Madrid lo hanno.

Le ragazze madrilene hanno trovato nella nuova collezione di Zara il loro capo preferito per i mesi caldi. Si tratta di un vestito midi con una bellissima stampa multicolore e vari dettagli che lo rendono il capo più speciale della stagione, come lo scollo retto o il fondo a volant. È bellissimo per occasioni informali con sandali bassi, e anche per altre più formali, come un evento diurno, con sandali con tacco o espadrillas con zeppa di iuta.

Il nuovo vestito midi di Zara

Realizzato al 100% in cotone, un tessuto traspirante e molto confortevole, è un vestito a maniche corte con spalline sottili regolabili con lacci e chiusura laterale con cerniera nascosta nella cucitura. Ha una caduta super bella e che, inoltre, favorisce molto le donne di tutte le taglie e con tutti i tipi di corpo.

La parte superiore è un po’ più aderente, mentre la gonna ha un po’ di svolazzo, quindi è un capo fantastico per mostrare una figura femminile senza segnare troppo le curve. Se vuoi nascondere fianchi e cosce larghi, ti piacerà molto come sta questo vestito.

Comodo, elegante e versatile, si adatta meravigliosamente a tutti i tipi di situazioni. Per andare in ufficio, puoi abbinarlo a espadrillas con zeppa di iuta, la calzatura protagonista della primavera e dell’estate. Il risultato? Un look con cui ti sentirai molto a tuo agio e ti sentirai bellissima.

Se vai in vacanza in una destinazione costiera, è ideale per fare una passeggiata sulla spiaggia al tramonto e goderti il terrazzamento con la famiglia e gli amici. In questo caso, puoi scegliere come calzature sandali bassi dallo stile minimale. Cerca di avere una chiusura a fibbia sul tallone o sulla caviglia per rendere più comodo camminare con loro.

Quindi, ci troviamo di fronte a un vestito che adorerai da qui a settembre. Lo indosserai molto perché ha tutto ciò di cui hai bisogno per creare i tuoi look quotidiani: un bellissimo design, un taglio molto favorevole e un mondo di possibilità per abbinare.

Puoi trovarlo sul negozio online di Zara per 49,95 euro in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla XL, anche se alcune di esse sono con poche unità disponibili. Sul sito puoi anche verificare la disponibilità del capo nel tuo negozio Zara più vicino.

4.9/5 - (10 votes)