Zara ha le tazze più belle e instagrammabili per godersi un buon caffè !

I social network fanno oggi parte della vita di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, in molti casi anche in modo molto attivo per condividere ogni tipo di contenuto con i propri follower, soprattutto in quelli che sono molto visivi, come Instagram o Tik Tok. Oggi vi mostriamo il Tazze Zara Home Instagram è uno dei social network più utilizzati, con milioni di persone che ogni giorno mostrano la propria vita, personale o lavorativa, o una combinazione di entrambe, e molti milioni che di solito non condividono contenuti ma vedono ciò che gli altri postano. Da Zara Home è possibile trovare una grande varietà di oggetti che appariranno straordinari sul vostro Instagram e aumenteranno il livello dei vostri post grazie al loro stile e design.

Le tazze di Zara Home che saranno un successo

Queste nuove tazze di Zara Home sono specifiche per due dei più comuni tipi di caffè espresso e cappuccino, e farà un figurone sul vostro tavolo, sul vostro Instagram o in qualsiasi altro luogo. Ecco i dettagli di ciascuno di essi:Tazza in vetro per cappuccino Questa bellissima tazza ha un prezzo di 3,99 euro l’una ed è pensata per ottenere il massimo dal vostro cappuccino in vetro trasparente con maniglia. Può sopportare una temperatura massima di 70ºC e si consiglia di non versarvi liquidi bollenti. Misura 8,90 cm di altezza, 7,20 cm di larghezza e 7,20 cm di profondità, con un peso di 242 g e una capacità di 220 ml. È lavabile in lavastoviglie e utilizzabile nel microonde. Tazza in vetro per espresso L’altra spettacolare tazza di Zara Home che vi consigliamo oggi è questa. concepito per preparare un espresso per voi È in vetro trasparente al 100%, con una maniglia per poterlo tenere comodamente in mano. Resiste a una temperatura massima di 70ºC e non è consigliabile versare liquidi in ebollizione.Alto 7,40 cm, largo 5,10 cm e profondo 5,10 cm, pesa 116 g e ha una capacità di 80 ml. Come la tazza da cappuccino, è lavabile in lavastoviglie e nel microonde. Se vi piace mostrare le vostre tazze e colazioni su Instagram, una di queste due tazze di Zara Home sarà perfetta per questo scopo.