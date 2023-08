Zara ha le 5 giacche di maglia perfette per il ritorno in ufficio.

Zara ha le 5 giacche di maglia perfette per il ritorno in...

Zara ha tutto tipo di giacche di maglia perfette per il ritorno in ufficio, un capo base per i primi freddi alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno. È arrivato il momento di procurarci un capo che sia diventato un must-have anno dopo anno. La giacca di mezza stagione ha nel punto il suo miglior alleato e lo fa in modo tale che non possiamo fare a meno di comprarne almeno una per il nostro quotidiano. Prendi nota di questi 5 capi spettacolari di Zara.

Le 5 giacche di maglia per il ritorno in ufficio di Zara

La prima opzione che ci offre Zara è una bomber di filo metallico che è una delle gemme della collezione. Una giacca di mezza stagione morbida e originale, ideale per questi giorni. Non riusciremo a non innamorarcene non appena la vediamo, è leggera, bella e molto funzionale. Puoi abbinarla a tutto il tuo guardaroba e costa solo 35 euro, la chiusura lampo è una novità molto pratica.

A meno di 30 euro hai un kimono di maglia molto originale e bello. È comodo e ideale per l’allattamento o la gravidanza. Puoi indossarlo con ogni tipo di capo ed è di un colore marrone che lo rende abbinabile con tutto. È di maglia grossa, ti può servire anche per un’inverno mite questa stagione.

Costa solo 25 euro questa giacca di maglia nera con bottoni dorati che non riusciamo a smettere di guardare una e un’altra volta. È uno di quei capi che ci aiuta a evitare le mattine e le serate fredde. Si adatta a te ed è senza dubbio uno di quei capi base che Zara ha per questi giorni.

Un’altra bomber con cerniera, ma in questo caso un misto di maglia bianca e un po’ di uncinetto. Un dettaglio che ci tiene ancorati a un’estate in cui sicuramente ci siamo divertiti molto. È una giacca di mezza stagione che ti starà sempre bene ed ha un prezzo di meno di 30 euro.

Il filo metallico è una delle tendenze della stagione e una buona scelta per arrivare in ufficio impeccabili. Questa giacca di maglia di Zara con filo dorato è un buon investimento per questa stagione e costa 27 euro.

