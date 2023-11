Zara ha il vestito più versatile che tu abbia mai visto: puoi indossarlo in 15 modi diversi.

A volte succede che compriamo un capo e lo possiamo indossare in modi diversi. Zara ha il vestito più versatile, infatti puoi indossarlo in vari modi per avere un look diverso ad ogni uscita.

Questo vestito corto senza spalline si trasforma in qualcosa di diverso, a seconda della tua abilità e immaginazione. In effetti, puoi usarlo anche come top.

Il vestito più versatile che vedrai

È in edizione limitata e conviene. Infatti, acquisti un pezzo e poi ne ottieni 15 diversi. È il vestito corto senza spalline con elastico interno.

Ha dettagli di pieghe laterali con grande fiocco frontale realizzato nello stesso tessuto. E si chiude sul lato con una cerniera nascosta nella cucitura.

Materiali sempre di qualità

All’esterno, questo vestito è realizzato al 50% in poliestere e al 50% in acetato, con fodera al 100% in viscosa. Per quanto riguarda la cura, ricorda che, secondo Zara, lava i tuoi capi solo quando è necessario, talvolta è sufficiente ventilarli. I processi di lavaggio consumano gradualmente i tessuti, ridurre i lavaggi allunga la vita dei nostri capi e riduce il consumo di acqua ed energia nei processi di cura.

Guida alla cura dei capi

Lavare a mano max 30ºC

Non usare candeggina / sbiancante

Stirare al massimo 110ºC

Pulire a secco con tetracloroetilene

Non usare l’asciugatrice

Mille modi per indossare questo vestito

Come vediamo, è venduto corto, a forma di senza spalline e con questo lungo fiocco sul lato sinistro. Possiamo metterlo anche sul lato destro per cambiarlo.

Puoi anche legarlo intorno al collo, aprire il fiocco e lasciarlo nella parte dello scollo, metterlo al centro della vita, sulla schiena, e persino alzarlo un po’ e indossarlo come un top con i pantaloni. Ti piacerà giocarci.

Prezzo di questo vestito

Puoi acquistarlo sul sito di Zara e il suo prezzo è di 99,95 euro, disponibile nelle taglie che vanno dalla XS alla XL. Come vedi, ottieni un vestito da cocktail, per una festa o come ospite di un matrimonio, e lo indossi in modo completamente diverso ad un’altra festa. Ora puoi abbinarlo alle tue scarpe con il tacco o con la zeppa, stupirai e la cosa migliore è che avrai un look diverso ogni giorno!

È disponibile anche nel negozio fisico, puoi controllare la disponibilità sul sito e poi andare a prenderlo con maggiore sicurezza.

4.7/5 - (3 votes)