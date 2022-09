Zara ha il clone dell’abito ‘tagliato’ di Georgina Rodríguez che costa 300 euro e tu vuoi

cosi bene’influencer‘, Giorgina Rodriguez fare scalpore con tutto il ‘abiti‘ cosa sembra. Tuttavia, non sono alla portata di tutte le tasche. Il compagno del calciatore Cristiano Ronaldo non ha limiti sulla carta di credito e indossa abiti eleganti Marche di puro lusso. Per fortuna, il resto di noi mortali può ricorrere ai cloni che lasciano i segni ‘a basso costo‘. È il caso di uno degli ultimi ‘look’ che il ‘ragazza‘: un vestito di un marchio portoghese che costa 299 euro e Zara È molto simile per 22,95 euro.

L’ha mostrata la 28enne “influencer”. 39 milioni di follower di Instagram un design della ditta esclusiva Cayet. Nello specifico ha indossato l’abito Kate, che dà tutto il risalto alla figura femminile e, nello specifico, alla scollatura, con un lusinghiero ‘ritagliare‘.

“Accenta la vita”

“È un abito midi tre in uno progettati per una vestibilità aderente. Con un piccolo scollo al centro che accentua il punto vita, può essere indossato con due cinturini, scollo cavezza e come un vestito parola d’onore che scolpisce la silhouette femminile”, spiega il brand sul proprio sito.

tutto quello che hai visto Giò, come la chiamano il suo ambiente più vicino e le sue migliaia di seguaci, di solito si esaurisce nel giro di poche ore. Ma poiché l’abito costa 299 euro, non è stato così. Invece, un clone dell’abito esiste a Zara. È quasi identico se non fosse per il fatto che il Inditex Ha un doppio taglio sul petto. Ovviamente il prezzo è impareggiabile e costa 22,95 euro.

È ancora in vendita ed è un disegno di scollo a cuore Y spalle nude, che presenta anche un dettaglio di apertura sul davanti. È disponibile in tre diverse taglie: dalla S alla L.