Zara fa impazzire i suoi clienti con i suoi 8 caftani a partire da 15€: eleganti, freschi e in grado di nascondere tutto

Il caftano o kaftan è un capo d’abbigliamento di origine persiana, realizzato in seta o cotone, generalmente con maniche e bottoni davanti. Solitamente arriva alle caviglie e si adatta con una cintura che avvolge il corpo. È una interessante alternativa da scegliere durante l’estate. E Zara ha 8 caftani a partire da 15€.

Sono disponibili nel catalogo attuale di questa catena di moda. Puoi unirti a una delle tendenze della stagione estiva pagando un prezzo accessibile e adatto a tutte le tasche.

Zara ha 8 caftani a partire da 15€

Vestito kaftan stampato

Il suo prezzo è di 39,95 euro e presenta una stampa, in questo caso in un bel colore mattone, accompagnata da dettagli come una scollatura a V e una manica corta. Ha anche un bordo con aperture laterali che gli conferisce un aspetto moderno e immediatamente attira l’attenzione.

Vestito kaftan con frange in filo metallico

Le frange in filo metallico sono una delle grandi protagoniste della stagione più calda dell’anno, e questo kaftan semitrasparente con filo metallico, collo rotondo e manica corta è una ottima scelta se vuoi qualcosa di audace per uscire con le amiche.

Vestito kaftan con lino

In saldo e al prezzo di 29,99 euro, propone un mix di lino per look freschi e comodi. Con uno scollo a V, manica corta e un bordo con apertura sul retro, è in offerta per un tempo limitato.

Vestito kaftan rustico con nodo

Anche in offerta, è disponibile nei colori nero e lavanda, ed ecco un kaftan con scollo a V con dettagli di nodo sul petto e maniche lunghe. Inoltre, ha un bordo con aperture laterali. È ideale per andare in spiaggia e si adatta perfettamente anche alle piscine.

Non lasciarti sfuggire questo sconto, con uno sconto di quasi 20 euro sul prezzo originale!

In color lilla

Vestito kaftan con scollo a V con dettaglio di nodo sul petto e maniche lunghe. Con il bordo con aperture laterali e un prezzo scontato di 19,99 euro.

In stampato

È lungo e stampato in bianco e verde a forma di palme. Rimane a 27,99 euro con uno sconto.

Il caftano in vari materiali

Avrai il vestito kaftan in lino con patchwork che ti piacerà. Il prezzo è di 27,99 euro in diverse taglie.

Con perline

Questo tipo ha una stampa e delle perline. Il prezzo rimane a 27,99 euro in diverse taglie.

