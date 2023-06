Zara fa ancora centro: i tre abiti aderenti a tubino da sfoggiare con sandali con tacco

L’estate è una stagione in cui, di solito, indossiamo la prima cosa che vediamo nell’armadio. Scegliamo capi comodi e freschi che ci permettono di essere alla moda e affrontare le alte temperature con stile. Questa stagione, i vestiti tubino, che hanno vissuto il loro momento d’oro negli anni 2000, sono tornati con grande forza.

Zara è uno dei nostri marchi preferiti nel mondo della moda, quindi ricorriamo sempre a loro quando cerchiamo di indossare le ultime tendenze. E, come era prevedibile, anche questa stagione non ci ha deluso. Nella sua nuova collezione estiva, la pietra angolare di Inditex ha diversi vestiti tubino che sono ideali da abbinare a un paio di sandali con il tacco.

Il look perfetto per un’occasione speciale, sia di giorno che di notte: matrimoni, battesimi e persino una festa con le amiche in cui non sappiamo cosa metterci. Sono vestiti molto lusinghieri per tutti i tipi di corpo poiché esaltano al massimo le curve.

Vestiti tubino di Zara

Realizzato al 95% in poliestere e al 5% in elastan, è un vestito midi con scollo dritto e dettaglio di una rigida placca metallica a forma di “V” e foderato con lo stesso tessuto. Il fondo con apertura posteriore gli conferisce un tocco di eleganza e sensualità e, inoltre, lo rende molto comodo. Un look completamente nero è sempre una scelta sicura per la sera, quindi scegli un paio di sandali con tacco e plateau neri e sarai la regina della festa! Costa 22,95 euro.

Il verde è uno dei colori di tendenza della stagione, quindi questo vestito della nuova collezione di Zara merita davvero tanto. Realizzato in misto cotone, ha un ampio collo e maniche corte. Amiamo la sua versatilità, poiché sta bene sia con un paio di sandali bassi per un look da giorno che con un paio di sandali con tacco per una serata fuori. Costa 19,95 euro.

Il bianco è un colore meraviglioso per i mesi estivi, poiché conferisce molta eleganza e luminosità a qualsiasi look. Nella sua nuova collezione, la pietra angolare di Inditex ha questo vestito midi con scollo dritto. Puoi osare con un look completamente bianco abbinandolo a un paio di sandali bianchi o, se preferisci, aggiungere un tocco di colore al tuo outfit con sandali rosa, verdi o arancioni.

4.5/5 - (10 votes)