Zara: Ecco l’abito assolutamente trendy da avere per la primavera del 2023!

Rebeca T. è una redattrice di Stopandgo.tv, un sito di notizie. Si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Roma e da allora ha scritto per diversi giornali nazionali. I suoi articoli si concentrano su temi come la politica, la cultura, la storia e la tecnologia. Ha anche una forte passione per la scrittura creativa e la poesia. È una persona che crede fermamente nella libertà di espressione e della stampa.