Zara e Mango: la top 5 dei pezzi da regalare per il Natale 2023

Zara e Mango sono un successo di pubblico con l’avvicinarsi delle festività. Ecco 5 pezzi da acquistare con urgenza per soddisfare i vostri cari.Le feste di fine anno si avvicinano rapidamente. Ecco 5 pezzi firmati Zara e Mango da proporre a tutte le fashioniste come regalo di Natale. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Zara e Mango, marchi ultra trendy

Non è più un segreto. Zara è uno dei marchi preferiti dalle fashioniste. Tanto che non possono fare a meno di visitare i negozi dell’azienda durante le loro numerose sessioni di shopping.

Il motivo? L’azienda spagnola non smette mai di proporre articoli di tendenza ispirati ai più grandi designer. Dalle borse agli abiti, maglioni, giacche e piumini. Ce n’è per tutti i gusti.

E non sono solo gli anonimi ad amare i prodotti Zara. Al contrario. Anche le celebrità si innamorano dei capi del marchio.

A cominciare da Kate Middleton. Proprio così! La futura regina consorte sarà anche sposata con William, ma questo non le impedisce di vestirsi a basso prezzo.

Di recente ha indossato uno splendido blazer color crema per meno di 50 euro. E non è l’unica. Come la Principessa del Galles, anche la top model Emily Ratajkowski, 31 anni, è una grande fan di Zara.

Ma lungi dall’amare i blazer, l’americana ha preferito concedersi un bel paio di stivali neri. Come avrete capito, il marchio spagnolo è l’approvazione unanime degli amanti della moda. E anche Mango!

In effetti, sembra naturale che diversi pezzi iconici facciano bella mostra di sé sotto l’albero di Natale. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, ecco gli articoli da regalare a tutte le fashioniste. Stopandgo vi parla dei regali di Zara e Mango da mettere sotto l’albero la vigilia di Natale.

Zara e Mango: la top 5 dei pezzi da regalare per il Natale 2022!

Regali di Natale a volontà per gli amanti della moda

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 25 dicembre si avvicina rapidamente. E se non avete idee per i regali, eccone 5!

Stivali in denim Zara

Vostra nipote è una fan di Rita Ora e sogna di avere gli stessi stivali di jeans della star? Niente panico! Zara ha tutto quello che vi serve. Naturalmente, dovrete pagarne il prezzo perché i pezzi del marchio sono venduti a 129 euro.

Una giacca blu in pelliccia sintetica

E per abbinare questo paio di scarpe, perché non completare l’outfit con un gilet in pelliccia sintetica dello stesso marchio? Questa volta, costerà 69,95 euro per questo pezzo iconico da indossare in ogni occasione. Per la sera, in ufficio o anche per una semplice cena. Questa giacca deve essere un segno distintivo.

Un cappotto Zara con un tocco di classe

Infine, l’ultimo pezzo di Zara, un incredibile cappotto con borchie. Un articolo disponibile sugli scaffali a 149 euro.

Sandali con plateau

Oltre ai regali di Zara, potete optare anche per i pezzi di Mango. In particolare i suoi sandali con plateau rosa confetto che dovrebbero danno un tocco molto anni Sessanta al vostro look.

Un mini abito argentato

Infine, il vostro piacere sarà assicurato dal mini abito argento con spalline sottili venduto a meno di 60 euro. Non si può negare che Zara e Mango stiano facendo centro in questo periodo dell’anno.

4/5 - (6 votes)