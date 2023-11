Zara e Mango: i 6 abiti più belli per le feste!

Da Zara e Mango troviamo i migliori abiti da acquistare per celebrare la stagione delle feste.

Le feste di fine anno si avvicinano ed è tempo di rinnovare il guardaroba. Zara e Mango hanno stilato una top 6 degli abiti più belli da acquistare in questa stagione. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Zara e Mango pronti per le feste

La stagione delle feste è spesso sinonimo di strass e brillantini e, per l’occasione, i marchi Zara e Mango si sono giocati tutte le loro carte migliori. In effetti, è giunto il momento di celebrare il ritorno degli abiti scintillanti.

Ma non solo: sono usciti anche gli outfit stagionali. E, nel bel mezzo dell’autunno, possiamo già avere un assaggio delle proposte invernali. Per esempio, Zara e Mango hanno già presentato una collezione di stivali alti, ideali in caso di freddo.

Sempre per stagione invernale, il sublime abito di velluto nero di Zara sta andando a ruba. Perfetto per la stagione fredda del 2022, questo abito nero a pois piace per la sua eleganza e semplicità. E, con l’avvicinarsi della stagione delle feste, il velluto non può mancare. È la texture perfetta per Natale o a Capodanno.

Una cosa è certa: dicembre è il mese ideale per osare abiti di stili diversi. Zara e Mango offrono una grande collezione di abiti tra cui scegliere, in modo da trovare il pezzo giusto per voi. Corti, maxi, aderenti al corpo, ce n’è per tutti i gusti. Stopandgo vi racconta di più!

I 6 migliori abiti di Zara e Mango per le feste

Come tutti sappiamo, prepararsi alle feste è sempre un vero piacere. Zara e Mango lo hanno capito, offrendo ai clienti che non possono aspettare una selezione di abiti di tendenza. Sta a voi fare la vostra scelta!

Quindi, iniziamo questa top 6 con un abito che fa la sua figura: l’abito rosa lucido di Zara, perfetto per una serata frizzante.

Sempre per lo spirito della festa, l’abito di raso con strass è molto elegante. Mezza lunghezza, maxi scollo, di colore nero, sorprenderà tutti i vostri ospiti. Come il precedente, costa 49,95 €.

Un cambio di stile con l’abito in maglia di Mango. Tutto bianco, lungo e in maglia fine, è adatto sia per una serata elegante che per un pasto in famiglia. Da completare, ovviamente, con gli accessori giusti.

Sempre a tema abiti lunghi, Mango propone un pezzo molto sexy: l’abito in raso stile lingerie è ideale per una cena speciale. Con l’aggiunta di una pelliccia, è anche un pezzo perfetto per un’incantevole serata natalizia.

Finalmente un abito di paillettes diverso dagli altri: è l’abito in paillettes semitrasparenti di Zara che lascerà tutti senza fiato. È a mezza lunghezza, ma parte dell’abito è trasparente, comprese le maniche. Un pezzo originale brilla di luce propria.

Per finire, un abito in velluto nero. Più corto, è anche drappeggiato, con maniche lunghe e pieghe elastiche. Semplice e comodo, può essere portato ovunque con voi. Il prezzo è molto basso: 39,95 euro da Zara.