Zara e Mango: 15 imbottiti da acquistare per questo inverno 2022!

Scopri questi 15 pezzi di pelliccia di Zara e Mango per fare acquisti molto velocemente per questa nuova stagione invernale! Ti diciamo di più.

Affronta l’inverno con stile! Zara e Mango svelano una collezione di pezzi di pelliccia per fare acquisti urgenti per questa nuova stagione! Stopandgo ti fornisce maggiori dettagli.

Moda foderata, grande tendenza di questa stagione

Come ogni inverno, gli appassionati di moda fanno scorta di capi trendy per affrontare l’inverno con stile. In effetti, è fuori questione saltare lo stile per riscaldarsi.

Del resto marchi come Zara e Mango lo hanno capito bene. Hanno quindi un’intera selezione di prodotti che ti aiuteranno far fronte alle basse temperature. Pur essendo comodo e alla moda.

Quest’inverno, la grande tendenza è la pelliccia! Cappotti, giacche, scarpe, accessori… nessuna parte viene risparmiata!

Basti pensare che il 2022 segna il grande ritorno della pelliccia! Un ritorno che accontenta le fashioniste. Parliamo ovviamente di finte pellicce. In effeti, la vera pelliccia animale è destinata a scomparire, soprattutto dalle passerelle più grandi!

Il gruppo francese del lusso, Kering, ad esempio, aveva annunciato che non avrebbe più utilizzato la pelliccia nelle sue collezioni. E questo da questo autunno del 2022. Altri gruppi di haute couture sembrano ancora in ritardo. Come LVMH per esempio.

In ogni caso, per Zara e Mango, non si tratta affatto di pellicce di animali! Vi invitiamo oggi a scoprire una selezione di capi per essere eleganti e comodi quest’inverno.

Pezzi di Zara e Mango da acquistare

I marchi Mango e Zara quindi offrono tutto una selezione di prodotti in pelliccia. Per prima cosa troviamo un cappotto oversize foderato beige. Ideale da indossare con una gonna e trampolieri per un look da femme fatale da morire. Parlando di stivali alti fino alla coscia, Zara ne vende un paio carino in pelle e pelliccia.

Chi ha detto che la pelliccia è noiosa? Non Mango che ha fatto scalpore con il suo modello di cappotto blu elettrico! Anche l’eco-pelliccia effetto lana di Zara è una buona alternativa. Proprio come il giacca corta lilla del marchio spagnolo. Oppure il modello rosa cipria di Mango.

Per uno stile rock’n’roll, Mango ha la giacca double face perfetta. Il bomber foderato di pelliccia è anche un capo trendy che rischia di far ingelosire le persone! Infine, il cappotto stile aviatore è un grande classico che ti lascerà a bocca aperta di sicuro!

Chi è alla ricerca di un look di classe, la giacca corta nera di Mango è perfetta per te. Il brand Zara dal canto suo vende anche un gilet di pelliccia senza maniche. Il suo colore beige èt facile da abbinare a qualsiasi outfit!

Infine, per concludere con stile questa bella selezione, sappi che il marchio Zara offre una grande tote bag effetto montone! del dolcezza anche negli accessori! Amiamo.

Come avrete capito, in questa stagione la pelliccia è al centro dell’attenzione! Non esitate a far emergere i vostri pezzi più belli. Questo materiale è ideale per trascorrere la stagione invernale al caldo, ma con grande stile. Sulle tue carte, pronto? Negozio!