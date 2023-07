Zara continua sfruttando i suoi sconti: prendi il portafoglio e approfitta di questi vestiti scontati per non sentire caldo.

Sei ancora in tempo per approfittare delle offerte di diversi grandi marchi di moda e acquistare i loro prodotti a prezzi bassi. Se ti affretti, ci sono ancora ottime opportunità, quindi approfitta dello sconto su questi vestiti.

Potrai averli fino al 50% e oltre su articoli dei principali marchi. Ad esempio, puoi ancora acquistare questi 5 vestiti di Zara in saldo che abbiamo selezionato appositamente per l’estate.

Restano ancora diverse settimane di clima caldo, e non c’è periodo migliore dell’anno per indossare vestiti come questo. Avrai diverse alternative tra cui scegliere, ognuna con caratteristiche uniche ed esclusive.

Dai un’occhiata agli sconti su questi vestiti

Vestito tipo tunica in rete

Il prezzo è di 17,99 euro invece di 25,95 euro. Ideale per uscire dalla piscina o fare una passeggiata in spiaggia, questo vestito tipo tunica in rete è perfetto se stai pensando di fare una fuga. Non crederai alla grande quantità di situazioni a cui può adattarsi con il suo scollo rotondo e le sue spalline larghe. Senza parlare del dettaglio del tessuto traforato che attirerà gli sguardi. Un must che devi avere.

Vestito all’uncinetto con frange

Nella stessa linea del precedente, questo vestito con scollo dritto e spalline sottili ha un fondo rifinito con frange e presenta una pratica chiusura con cerniera laterale nascosta nella cucitura. La lavorazione all’uncinetto con frange gli conferisce un aspetto moderno che si adatterà molto bene a eventi all’aperto a metà giornata o nel pomeriggio. E il suo colore avorio è facile da abbinare con qualsiasi altro tono.

Vestito in popeline con fondo regolabile

Se stai cercando qualcosa di più personalizzabile, questo vestito midi con scollo a V e spalline sottili incrociate sul retro è quello che ti serve. Si distingue per il fondo regolabile con cordino elastico, in modo che tu possa stringerlo alla tua silhouette come desideri in ogni occasione. È in offerta.

Vestito estampato Limited Edition

Perché non approfittare di questi saldi per acquistare un’edizione limitata? Questo vestito midi è realizzato in viscosa e ha uno scollo a V e maniche lunghe. Inoltre, presenta una vita regolabile con fiocchi dello stesso tessuto e un fondo rifinito con aperture.

Vestito aderente metallizzato ZW

Il classico vestito lungo, aderente con un fondo rifinito con un’apertura sulla schiena e una chiusura con cerniera nascosta nella cucitura.

