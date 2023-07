Zara ci incanta con il top a spalline perfetto con jeans e gonne

Ci sono sconti nella maggior parte dei negozi. E per questo sicuramente puoi comprare quei capi che avevi già segnato a prezzi più bassi. Per questo Zara ci fa innamorare con il top a spalline.

Vedrai che è disponibile in diversi colori ed è l’ideale da abbinare sia ai jeans che alle gonne.

Tendenza, Zara ci fa innamorare con il top a spalline

Stiamo parlando del top a spalline con perline. È realizzato in viscosa, cosa da tenere in considerazione per la qualità dei materiali e anche per la cura. Tra i suoi dettagli, è importante sottolineare lo scollo a V e le spalline sottili incrociate sul retro, mentre il bordo è rifinito con perline tono su tono e ciò conferisce maggiore distinzione a questo capo.

Come curare questo capo

Il suo esterno è in 100% viscosa e la fodera in 100% poliestere. Da Zara si sostiene che prendersi cura dei propri capi significa prendersi cura dell’ambiente.

Aerare e spazzolare i capi è unmodo naturale per curare i tuoi capi delicati. Se la pulizia a secco è necessaria, cerca lavanderie che utilizzino tecnologie rispettose dell’ambiente.

In questo specifico top, è importante notare che può essere lavato a mano a max 30ºC, non usare candeggina, stirare a max 110ºC, non lavaggio a secco, non usare l’asciugatrice, lavare separatamente, non stirare gli ornamenti e utilizzare una busta per il lavaggio.

Con cosa possiamo abbinarlo

Questo top dicolore blu elettrico è davvero elegante e dona allegria alle giornate più vivaci e soleggiate dell’anno.

Si abbina facilmente a diversi capi. Questo è il caso della gonna corta con perline che presenta lo stesso design e che forma un insieme armonioso e boho da sfoggiare durante l’estate.

Questagonna corta è in offerta e costa 25,99 euro. Tra le sue caratteristiche, è importante sottolineare che ha una vita media ed è realizzata in viscosa. Con una vita elastica regolabile con lacci e un orlo asimmetrico con applicazione di perline tono su tono come il top.

Altri capi che si abbinano bene sono i vari jeans presenti sul sito e in offerta, così come le sandali basse o con zeppa e le borse.

Quanto costa il top

È in saldo, quindi se il suo prezzo originale era di 29,95 euro, ora con lo sconto del 39%, costa 17,99 euro. cioè, ha uno sconto significativo. Le taglie attualmente disponibili nella versione online sono XS e S.

4.1/5 - (8 votes)