Zara ci fa innamorare con il vestito a frange che avrai bisogno nella tua vita.

Zara è uno dei nostri brand preferiti nel mondo della moda, quindi è molto difficile che ci sorprenda poiché siamo più che abituate alle sue collezioni. Ma riesce sempre a farlo, e questa stagione lo ha fatto con questo vestito con frange che sicuramente diventerà uno dei protagonisti del tuo guardaroba. È ideale sia per un’occasione speciale con dei sandali con tacco che per una passeggiata in spiaggia con dei sandali bassi.

Ti immagini di poter portare in valigia un vestito che puoi indossare in qualsiasi situazione? È molto comodo e versatile e, inoltre, sprezza eleganza e stile. Il dettaglio delle frange è spettacolare perché dona alla prenda molto movimento.

Il nuovo vestito con frange di Zara

Proprio le frange sono una delle grandi tendenze della primavera-estate 2023. Si vedono sui pantaloni, sulle gonne, sui top e, ovviamente, sui vestiti. Inoltre, li possiamo trovare in tutte le versioni immaginabili per look sia di giorno che di sera.

Di tutte le opzioni, gli esperti di moda puntano sui vestiti con frange come questo della nuova collezione di Zara. È meraviglioso per creare i migliori outfit e mostrare questa tendenza piena di vita e movimento.

Realizzato in 96% poliestere e 4% elastan, è un vestito lungo con collo rotondo e maniche svasate in colore nero. Per andare in ufficio o fare una passeggiata in città, puoi abbinarlo a delle espadrillas con zeppa. Puoi unire due delle tendenze più virali del momento in un unico look, combinando il vestito con frange con delle espadrillas in tessuto denim.

Se hai un evento serale, come una festa o un appuntamento con il tuo partner, puoi abbinare il vestito con frange a dei sandali con tacco e plateau. Per dare un tocco di sofisticazione e buon gusto al look, scegli dei sandali dorati o argentati, poiché i toni metallizzati sono molto in voga.

Puoi anche osare con un look total black, che è sempre una scelta vincente per un outfit serale. Dei tacchi a spillo o dei sandali con cinturino e chiusura a fibbia alla caviglia sono una grande opzione. E, come accessorio, niente di meglio di una pochette gioiello.

Il vestito con frange è disponibile sul sito online di Zara a 25,95 euro, dalla taglia S alla L. Corri, che va a ruba!

