Zara ci conquista con il vestito bianco in maglia e crochet che è eccezionale

È estate e per questo ci sono capi che ci conquisteranno a occhi chiusi. Come il vestito bianco a maglia e all’uncinetto. È ideale per la spiaggia e anche per le nostre serate più eleganti.

Il vestito bianco a maglia e all’uncinetto

È un vestito con scollo a V e spalline larghe. Ha dettagli di tessuto combinato a uncinetto e pizzo ed è importante sottolineare che termina con un volant nella parte inferiore.

Nella sua realizzazione vengono utilizzati materiali nobili e di qualità, che ti dureranno più a lungo essendo un capo top che indosserai in molte occasioni.

Per quanto riguarda il materiale, è realizzato al 100% in cotone, mentre il pizzo è composto dall’88% di poliestere e dal 12% di viscosa. La fodera è composta dal 58% di modal e dal 42% di viscosa.

Per prolungare la durata dei tuoi capi in denim, lavali sempre a basse temperature e al rovescio, in questo modo aiutiamo a preservare i colori, la struttura del tessuto e riduciamo il consumo di energia.

Il vestito deve seguire alcune indicazioni per il lavaggio, perché se non si seguono le specifiche dell’etichetta, potrebbe rovinarsi. Quindi il vestito deve essere lavato in lavatrice a max 30ºC. Centrifuga breve, non utilizzare candeggina, stirare a max 110ºC, non lavare a secco e specificamente non utilizzare l’asciugatrice, asciugare su una superficie piana e stirare a vapore per ripristinare la sua forma.

Cosa possiamo indossare con il vestito

È evidente che è un vestito per la stagione estiva e anche per la primavera. Quindi è ideale da abbinare con sandali di tutti i tipi, dalle espadrillas alle zeppe o anche piatte per il massimo comfort. Tutto ciò che puoi trovare da Zara senza problemi

Ci sono anche intimo, borse, occhiali da sole e cardigan che indosserai soprattutto quando fa più fresco in questa stagione.

Quanto costa il vestito

Questo vestito all’uncinetto ha un prezzo di 89,95 euro nelle taglie dalla S alla M. quindi devi scegliere quella che ti sta meglio e tenendo conto che stiamo parlando di un articolo che ha una taglia più grande del solito.

In questo caso, il vestito può essere acquistato direttamente dal sito web e ti eviti di andare in negozio, spostarti e eviti anche le code che solitamente ci sono nei negozi fisici di Zara. E può anche essere che non ci sia un negozio vicino a casa tua.

