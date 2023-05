Zara chiude uno dei suoi negozi più iconici: i clienti sono sconvolti.

La storica chiusura di una delle più famose boutique Zara

La decisione della nota catena low cost di chiudere definitivamente una delle sue boutique ha lasciato i clienti sconvolti. La ristrutturazione di Zara è inarrestabile e siamo di fronte a una nuova era per i celebri negozi del brand che hanno portato la moda in ogni casa. Quest’anno tutto è diverso e ci troviamo di fronte a un nuovo modo di vendere e di raggiungere i nostri clienti. Zara ha deciso di chiudere alcune boutique, ma nessuno si aspettava che fosse una delle più famose.

La chiusura di una delle boutique Zara più famose

Zara ha raggiunto tutte le case grazie al gran numero di boutique distribuite sul territorio. In passato, non ha esitato a aprire un negozio vicino alle persone, provocando così una valanga di acquisti che è stata molto redditizia per il marchio. Sono passati gli anni e le cose sono molto cambiate.

L’evoluzione delle vendite online e l’impatto sulle boutique Zara

Quello che una volta era una necessità, ora non lo è più. Le vendite online hanno permesso a Zara di essere presente anche senza avere un negozio nelle vicinanze. Quindi la catena low cost vuole mantenere il più possibile i suoi clienti. Durante la pandemia, ha mantenuto gran parte dei negozi aperti, ma al giorno d’oggi è consapevole del cambiamento delle abitudini di acquisto.

La sfida di Zara di adeguarsi ai nuovi modelli di acquisto

Sempre meno persone decidono di uscire di casa per fare acquisti. Alcune boutique hanno perso clienti, ma questi continuano a comprare da Zara in modo diverso. La boutique di Avilés, in Asturie, è una di quelle che chiuderà, lasciando la città senza la possibilità di acquistare in questo luogo.

La ristrutturazione di Asturie e la nuova boutique Zara più grande del brand

Dopo decenni di attività e con la capacità di attirare acquirenti da paesi e città vicine, questa città si trova senza Zara. In Asturie c’è una vera e propria ristrutturazione in corso al fine di concentrare o creare un grande magazzino per tutti. La nuova boutique del Parco Principado mantiene la sua posizione, ma aumenta di metri quadrati.

Si sta procedendo verso una ristrutturazione totale, rispettando i gusti dei clienti e il nuovo modo di fare acquisti. Un luogo più grande, un’attività che si svolge all’aria aperta. La chiusura di Zara ad Avilés renderà possibile l’apertura della più grande boutique del brand in Asturie, con oltre mille metri quadrati per soddisfare tutti i clienti della regione.

