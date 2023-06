Zara chiude uno dei suoi negozi più iconici: i clienti sono sconvolti.

Zara chiude uno dei suoi negozi più iconici

La notizia della chiusura permanente di uno dei negozi più famosi di Zara ha sconvolto i clienti fedeli alla low cost. La ristrutturazione in corso del brand spagnolo segna l’inizio di una nuova era per le sue famose boutique che hanno portato la moda nelle case di tutto il mondo. Quest’anno tutto è diverso, si affronta una nuova modalità di vendita e di raggiungimento del pubblico. Zara ha deciso di chiudere alcuni negozi, ma nessuno si aspettava che fosse proprio uno dei suoi store più iconici.

Il successo di Zara è stato determinato dalla quantità di negozi presenti sul territorio

La presenza capillare sul territorio è stata la chiave del successo della marca, ma oggi le cose sono diverse. Ciò che un tempo era una necessità, non lo è più tanto. Le vendite online hanno permesso a Zara di essere presente senza la necessità di un negozio fisico nelle vicinanze. La low cost desidera mantenere i suoi fedeli clienti, e se durante la pandemia ha mantenuto aperti numerosi negozi, oggi è consapevole del cambiamento negli stili di acquisto.

La chiusura di uno dei negozi storici di Zara lascia senza parole

Ormai sempre meno persone decidono di uscire di casa per fare shopping, e ciò ha fatto sì che alcune boutique perdessero clienti, i quali continuano a fare acquisti da Zara, ma in modo differente. Il negozio di Avilés, in Asturie, è uno di quelli che chiuderà i battenti, lasciando la città senza la possibilità di acquistare in quel luogo. Dopo decadi di attività e con la capacità di attirare i clienti di città e paesi vicini, Avilés rimarrà senza Zara.

Asturie vive una ristrutturazione in grande stile

Si sta assistendo a una ristrutturazione completa, rispettando i gusti dei clienti e la nuova modalità di acquisto. Un luogo più grande, attività all’aperto. La chiusura di Avilés provocherà l’apertura del negozio più grande di Zara in Asturie, con una superficie di oltre mille metri quadrati, per assicurare che gli asturiani non rimangano senza nulla.

