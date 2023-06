Zara: Brillerai sulla spiaggia quest’estate con questi 12 splendidi outfit del marchio spagnolo!

Quando si parla dell’estate, si pensa alle spiagge e alle piscine. Ma prima di tutto, è necessario avere il costume giusto. Questo ci porta a parlare dei costumi da bagno.

Una buona notizia, Zara ha tutto ciò di cui avete bisogno. Infatti, il marchio spagnolo ha appena presentato 12 splendide creazioni nel suo catalogo. Vi diamo alcuni esempi in questo articolo.

Zara: Scoprite i costumi da bagno perfetti per quest’estate!

Ovviamente, la primavera non ha ancora finito di sorprenderci. Ma parlando di stagione, è inutile ricordare che l’estate bussa presto alla nostra porta. Quindi, è il momento di prepararsi per godersi al massimo il bel tempo che arriva. E per questo, Zara non ha intenzione di fare le cose a metà. Per rendersene conto, basta scoprire la sua nuova collezione.

Infatti, Zara ha appena presentato una nuova gamma di costumi da bagno nel suo catalogo. Sembra che l’estate sia già iniziata nei negozi del marchio spagnolo. Un vero piacere per coloro che hanno intenzione di godersi la spiaggia e il sole. Quindi, potete scoprire presso il marchio di abbigliamento dodici bellissimi pezzi destinati a questa stagione estiva.

Una cosa è certa, tutti troveranno il loro gusto tra questi dodici articoli. Per coloro che amano gli stili originali, il costume da bagno a due pezzi di Zara farà sicuramente al caso vostro. Quest’ultimo è stampato in rosa per dare più passione. Inoltre, c’è anche questo costume da bagno nero con ricami sui bordi. È l’articolo ideale per coloro che cercano un insieme più scuro.

Per offrire più scelta, Zara propone anche il suo costume da bagno tie an dye. Accanto a questo, c’è il costume da bagno asimmetrico arancione che sta già facendo impazzire nei negozi del marchio. Inoltre, lo stesso pezzo è disponibile anche in versione verde oliva. Per gli amanti del bling-bling, basta optare per il modello dotato di un bellissimo gioiello.

Il marchio conquista le celebrità!

Tra i costumi da bagno di Zara, è possibile scegliere anche il modello metallizzato. Sembra che quest’ultimo abbia tutto per piacervi. Innanzitutto, c’è il top a fascia. Accanto a questo, sarà difficile resistere alla sfumatura degradata di questo outfit. Sicuramente fa parte dei pezzi di tendenza di questa stagione. Ora non vi resta che trovare il costume da bagno perfetto per quest’estate.

Zara non manca di idee per distinguersi dalla concorrenza. Infatti, non è un caso che il marchio di abbigliamento spagnolo conquisti molte celebrità. Tra queste, possiamo parlare di Kate Middleton. Da molto tempo, la principessa di Galles è sempre stata conosciuta per la sua preferenza per le creazioni del marchio. La maggior parte delle volte, si mostra con le novità del marchio.

Oltre ad essere la principessa di Galles, Kate Middleton è anche un grande punto di riferimento nel mondo della moda. La madre di tre figli è soprattutto conosciuta per i suoi abiti eleganti e audaci. Tuttavia, non è l’unica celebrità che mette in mostra le creazioni di Zara. Accanto a lei, c’è anche la bellissima Emily Ratajkowski.

Nel mondo della moda, Emily Ratajkowski non ha bisogno di presentazioni. E il meno che si possa dire è che il modello è un grande fan delle creazioni di Zara. Infatti, la maggior parte dei suoi abiti provengono dal marchio spagnolo. Possiamo parlare dei suoi cappotti, dei suoi stivali, dei suoi abiti o delle sue gonne. Una prova che i pezzi del marchio spagnolo sono sempre alla moda.

Zara: Le nuove collezioni arriveranno quest’estate!

Ovviamente, Emily Ratajkowski ha le sue ragioni per scegliere le creazioni di Zara. Durante un’intervista con Vogue France, il modello ha citato le sue icone nel mondo della moda. “Ho già menzionato la principessa Diana, la adoro” ha detto. Aggiungendo: “Jane Birkin: quest’estate, il suo stile mi ispira particolarmente”. Durante l’intervista, ha anche citato il nome di Bianca Jagger, Patti Smith e Rihanna.

In ogni caso, Zara sicuramente riserva molte belle cose per quest’estate. Le fashioniste devono prepararsi. Infatti, le nuove collezioni continueranno ad arrivare nei negozi del marchio. Per non perderle, è necessario restare aggiornati sulle novità del famoso marchio di abbigliamento.