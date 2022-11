(Zara) – Abbiamo il vestito largo per andare a cena una sera speciale

Se hai una cena con la tua famiglia o con i tuoi amici e non sai cosa mettere, non cercare altro! Nel nuova collezione di Zara per questa stagione abbiamo selezionato un abito largo che sicuramente vi piacerà. Oltre ad essere molto elegante, è anche molto comodo, un elemento essenziale per sentirsi a proprio agio durante tutta la notte.Il vestito più speciale di Zara Di largo midi e con stampa multicolore è un capo meraviglioso per l’autunno e per il freddo. Con il collo subido e la manga larga chiusa a libro, ha il cinturino con l’orlo metálica forrada nel medesimo tejido e la chiusura laterale con la cremallera oculata nella costola. L’apertura laterale della pierna le conferisce un tocco molto sensuale.Un vestido arreglado pero no excesivamente formalche ti piacerà tenere nel fondo dell’armario quando si presenta un’occasione speciale. Ha una caduta preziosa grazie al tessuto fluido e si adatta perfettamente alle donne di tutte le altezze, perché rende più morbida la silhouette e riduce le curve. Tuttavia, se sapete come abbinare il nuovo abito di Zara, non avete motivo di essere così. La chiave sta nell’eleggere un taconespreferibilmente zapatos, ma anche unos botines o unas botas.

Se hai una cena e vuoi creare un look speciale con questo vestido midi estampado come capo principale, puoi scegliere unos zapatos stiletto. Nonostante le nuove tendenze nel mondo della moda, ci sono dei classici che non cadono mai, e queste scarpe sono sempre perfette per uscire la sera. unos botines de color dorado con tacón ancho. È fondamentale che tu ti senta a tuo agio con loro per non preoccuparti del dolore alle dita. botas altas de tacón confeccionadas en piel natural y de color negro Il risultato? Un look elegante e sofisticato con il quale ti sentirai perfetto. Se ti piace il vestito midi di Zara come a noi e vuoi farlo con lui, è in vendita presso la boutique online, ma anche presso gli esercizi commerciali, per 39,95 euro in un’ampia gamma di taglie, dalla XS alla XXL. ¡Corre, que vuela!