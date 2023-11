Zara ha una categoria speciale per trovare un ottimo rapporto qualità-prezzo!

Once Upon a Commercial ha appena rivelato che sul sito web di Zara esiste una categoria che permette di trovare grandi offerte.

Perché aspettare i saldi o il Black Friday per fare grandi offerte e trovare prezzi bassi? Sul sito web di Zara esiste una categoria segreta che permette di fare proprio questo. E ne rimarrete entusiasti, vi mostreremo come arrivarci.

Prodotti top per il Natale

Con questa notizia, molti clienti saranno senza dubbio soddisfatti. E forse riusciranno a trovare qualche pezzo. E forse riusciranno a trovare qualche moneta da regalare a Natale. Abbiamo una buona notizia per voi.

Di recente abbiamo svelato la Top 5 dei capi di Zara e Mango da regalare a Natale. Alcune di queste potrebbero non essere di gradimento di tutti. Ma vi aiuterà comunque a fare la vostra scelta.

Per saperne di più, clicca qui. Perché sì, qualcuno potrebbe averlo dimenticato, ma ci stiamo lentamente ma inesorabilmente avvicinando al Natale. E se qualcuno contava su un buono sconto per fare acquisti presso l’azienda spagnola, non è successo.

Come il marchio non ha l’abitudine di offrire buoni sconto. Tranne, ovviamente, durante i saldi. Ma come abbiamo già detto, non è necessario aspettare questo periodo per concedersi un trattamento.

E potreste anche concedervi un regalo per la gonna più venduta del 2018 che sta tornando con prepotenza. A tal fine, è necessario accedere a una categoria specifica sul sito web di Zara. In particolare, la sezione “Prezzi bassi”.

In questa “zona” troverete probabilmente ciò che state cercando. E forse anche quei pantaloni a gamba larga che vanno di moda da qualche settimana. Ma perché non abbiamo prestato attenzione a questa sezione fino ad ora? La risposta è qui sotto.

Zara e la sua categoria per trovare piccoli prezzi

L’obiettivo è quello di accontentare chi ha un budget ridotto. Per trovarlo, bisogna innanzitutto andare sul sito web. Come ci si può aspettare. Ma cosa fare una volta arrivati?

Quando siete sul sito web di Zara, vedrete che dovrete fare qualcosa.dovrete passare alle tre barre orizzontali sul lato sinistro della pagina. Dopo aver fatto clic, apparirà un menu come indicato in i nostri colleghi di Il était une pub.

Questo è il momento in cui trovare la sezione “prezzi bassi” in rosa. Un modo per trovarlo più facilmente. In questa categoria troverete sicuramente ciò che state cercando. Con molti pezzi a prezzi bassi rispetto ad altri prodotti.

I media fanno sapere che la fascia di prezzo non riserva brutte sorprese. Poiché è piuttosto raro vedere un capo che supera i 30 euro. Si noti, tuttavia, che la gamma è un po’ più alta.

Secondo i nostri colleghi, la fascia di prezzo in questa categoria di Zara è sarebbe tra i 50 e i 90 euro. Nonostante ciò, qui riuscirete a trovare delle buone offerte. Almeno, lo speriamo.