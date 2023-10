Zara esagera con i pantaloncini più carini mai visti prima

Se siete in vena di acquistare la migliore mobili ed elementi decorativi di tendenza, Zara è il negozio a cui sicuramente vi rivolgerete in più di un'occasione, ma la verità è che la ditta di Inditex ha anche proposte di moda come questa che vi presentiamo di seguito. Il I più bei pantaloncini mai visti con cui Zara Home ha giocato la partita e che sicuramente vorrete indossare ogni giorno, non solo a casa, ma anche per uscire, ad esempio in spiaggia.

I più bei pantaloncini da Zara Home

Se state cercando tra le pantaloncini di tendenza per l'estateDovete sapere che quelli con uncinetto o ricamo sono quelli attualmente più popolari e, sebbene Zara abbia alcuni modelli ricamati, sembra che i migliori di tutti si trovino nel negozio “gemello”, Zara Home e in più, ora sono scontata. Come si può vedere nell'immagine che vi mostriamo, sono una dellepantaloncini realizzati al 100% in cotone. ma con un dettaglio di ricamo traforato. Sono anche pantaloncini molto comodi, con un elastico in vita e una piccola coulisse per regolare la vestibilità, con uno stile bohémien e di Ibiza che li rende i pantaloncini più desiderati di tutti. Progettati per essere indossati a casa, perché avete anche la camicia abbinata, o anche per indossarli come pigiama, Sono così carini che siamo sicuri che vorrete indossarli con un semplice crop top per andare in spiaggia. In bianco, sono i pantaloncini perfetti per quest'estate e, come abbiamo detto, hanno un prezzo speciale: Zara Home li ha ridotti di dieci euro, passando da 25,99 euro a 15,99 euro. Sono disponibili nelle taglie S, M e L, Non aspettate a scegliere questi pantaloncini, che sono stati realizzati anche con il marchio Cura dell'acqua che Inditex applica per la produzione di molti dei suoi capi di abbigliamento e che garantisce produzione con meno acqua. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di cicli chiusi che consentono il riutilizzo dell'acqua e alla tintura in massa che contribuisce a ridurre il consumo di acqua sia in fase di tintura che di lavaggio dei capi.

