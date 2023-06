Zapatillas senza lacci: la nuova scommessa di Skechers per avere le scarpe più comode al mondo

Zapatillas senza lacci: la nuova scommessa di Skechers per avere le scarpe...

Quando pensiamo a Skechers, ci vengono in mente diversi tipi di calzature di qualità e comfort. Ecco perché adesso hanno anche le scarpe senza lacci.

Ti spieghiamo come è la nuova scommessa del marchio per renderti ancora più comoda, se possibile.

Ecco come sono le scarpe senza lacci

In questo caso, va sottolineato che ci riferiamo al modello DVF: D’Lites – Floral Breeze. La leggendaria stilista Diane von Furstenberg porta i suoi famosi stampe a Skechers in questa collaborazione in edizione limitata.

Per questo motivo, potrai sfoggiare design unici e alla moda ai tuoi piedi. Stiamo parlando di una moderna scarpa che presenta una tomaia in pelle liscia con un bordo in tessuto con la stampa floreale emblematica del marchio, l’iconica ciondolo a forma di labbro di DVF sui lacci e una soletta con ammortizzazione Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

Per maggiori dettagli, va detto che è il modello iconico di Skechers D’Lites®. È un design moderno che presenta una tomaia in tessuto e pelle liscia con ciondolo sui lacci, con una suola spessa con ammortizzazione, flessibile e con trazione.

Il tacco è di 3,17 cm, quindi ti alzerai un po’ e sarai un po’ più alta ma giusto quanto basta per andare ovunque senza che i piedi soffrano. E portano il logo di Skechers® ben visibile in vari punti della scarpa.

Cosa indossare con le sneakers

Sono l’ideale per molteplici occasioni. Dal quotidiano per andare comodamente ovunque, per camminare in città, quando vuoi indossare i pantaloni eleganti ma con un tocco informale.

Ha un design diverso, elegante e dinamico che ti consente di mostrare le tue scarpe ovunque tu vada.

Dove acquistarle

Queste scarpe, che sono escluse da qualsiasi promozione o sconto, hanno un prezzo di 120 euro e sono disponibili sul sito web di Skechers. Inoltre, sono disponibili anche in negozio.

Le taglie attualmente disponibili per questo modello sul loro canale online sono 38,5 e 40. Quindi, se sono le tue taglie, non perdertele e non tardare nell’acquistarle perché potresti rimanere senza.

Acquistare su Skechers è molto facile, hai tutte le informazioni all’interno del sito web. Inoltre, se ti iscrivi al club Skechers Plus, avrai vari sconti e vantaggi. Tra gli altri, avrai la spedizione gratuita e potrai guadagnare 5 euro di sconto sui loro scarpe.

